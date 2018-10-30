В романтическом платье Chanel: Ванесса Паради презентовала новый клип

Знаменитая французская актриса, певица и экс-возлюбленная Джонни Деппа Ванесса Паради представила новый нежный клип на композицию "Ces mots simples" (в переводе с французского – "Простые слова").

29 октября видеоклип появился на официальном YouTube-канале Параде. Ванесса, которая уже много лет является амбассадором бренда Chanel, продемонстрировала нежный образ в ролике.

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В кружевном бежевом платье Chanel из коллекции Métiers d'art Paris in Rome 2015/16 певица раскачивается на качелях над водой. Фон в новом клипе размытый, что делает акцент только на Ванессе параде.

Также заметим, что макияж звезды является максимально натуральным. Визажисты подчеркнули румянами скулы певицы и выделили брови.

Клип Ванессы Паради на песню "Ces mots simples": смотрите видео

Напомним, 30 июня Ванесса Паради впервые вышла замуж за режиссера и сценариста Самюэля Беншетри. Супруги с очень скромной церемонией зарегистрировали свой брак в мэрии городка Сен-Симеон близ Парижа.