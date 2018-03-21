В России 13-летняя школьница устроила стрельбу в школе: шокирующие детали об инциденте

Девочка, устроившая стрельбу в городе Шадринск Курганской области России, вероятно, действовала не одна и все хорошо спланировала, а оружие ей накануне подарил отец. По словам ее матери, ребенка она воспитывала одна, поэтому потеряла над ней контроль, поскольку из-за переходного возраста у ребенка начался сложный период.

Ранее сообщалось, что в городе Шадринск Курганской области России 13-летняя девушка в школе во время перерыва устроила стрельбу, в результате которой по меньшей мере 7 детей пострадали: один из учеников получил ранение в висок, затем его госпитализировали, а остальные пострадавшие отделались синяками и ссадинами.

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Отмечалось, что школьница использовала пневматический пистолет, который ей подарил отец накануне, причем тайком от мамы и бабушки.

13-летняя школьница Наташа, устроила стрельбу

Как утверждает один из свидетелей в комментарии ресурсу ZNAK, девушек было трое, и они, кроме пневматического пистолета, имели еще ножи. По его словам, они закрыли кабинет и начали стрельбу.

Другой ученик учебного заведения, где произошел инцидент, в свою очередь утверждает, что все происходило на уроке географии и было хорошо продумано.

Одна девочка сказала, что ей плохо, чтобы ее проводили к медику. А другая девочка закрыла кабинет в то время, как учитель провожал первую – то есть у них был план. После того, как в классе остались только школьники, одна из учениц и устроила стрельбу ... Перед выстрелом в одноклассника она попросила у него прощения,

– говорит он.

По словам одного из местных журналистов, девочку, совершившую нападение, уже задержали. Как отметил он, есть информация, что одноклассники "холодно относились к ней", а сама девочка уговорила ученицу из 8 класса и они вместе "зашли в класс, где собственно и устроили стрельбу", пишет "Дождь".

"Системы охраны в школе нет, а на входе посетителей встречает бабушка. Также в школе работает штатный психолог, однако он не обладает большим опытом работы", – добавил представитель СМИ.

Сейчас прокуратура региона начала расследование, в качестве возможной причины стрельбы они рассматривают конфликт между одноклассниками, сообщает "Интерфакс".

Несовершеннолетней девочке пневматический пистолет подарил отец

Зато директор школы заявила, что никаких особых разногласий в классе не было, как нет претензий и к ее родителям.

Заметим, что мать 13-летней девочки, которая устроила ребенка, призналась, что "потеряла дочку" и берет всю вину на себя, передает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

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Как сообщила женщина, дочь она воспитывала одна, без мужа и недосмотрела за школьницей, у которой начался сложный период из-за переходного возраста. Сейчас мать находится в полиции, где допрашивают ее дочь.