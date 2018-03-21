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В России 13-летняя школьница устроила стрельбу в школе: шокирующие детали об инциденте

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Школа где произошла стрельба в Шадринске
Школа где произошла стрельба в Шадринске / Соцсети

Девочка, устроившая стрельбу в городе Шадринск Курганской области России, вероятно, действовала не одна и все хорошо спланировала, а оружие ей накануне подарил отец. По словам ее матери, ребенка она воспитывала одна, поэтому потеряла над ней контроль, поскольку из-за переходного возраста у ребенка начался сложный период.

Ранее сообщалось, что в городе Шадринск Курганской области России 13-летняя девушка в школе во время перерыва устроила стрельбу, в результате которой по меньшей мере 7 детей пострадали: один из учеников получил ранение в висок, затем его госпитализировали, а остальные пострадавшие отделались синяками и ссадинами.

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Отмечалось, что школьница использовала пневматический пистолет, который ей подарил отец накануне, причем тайком от мамы и бабушки.

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13-летняя школьница Наташа, устроила стрельбу

Как утверждает один из свидетелей в комментарии ресурсу ZNAK, девушек было трое, и они, кроме пневматического пистолета, имели еще ножи. По его словам, они закрыли кабинет и начали стрельбу.

Другой ученик учебного заведения, где произошел инцидент, в свою очередь утверждает, что все происходило на уроке географии и было хорошо продумано.

Одна девочка сказала, что ей плохо, чтобы ее проводили к медику. А другая девочка закрыла кабинет в то время, как учитель провожал первую – то есть у них был план. После того, как в классе остались только школьники, одна из учениц и устроила стрельбу ... Перед выстрелом в одноклассника она попросила у него прощения,
– говорит он.

По словам одного из местных журналистов, девочку, совершившую нападение, уже задержали. Как отметил он, есть информация, что одноклассники "холодно относились к ней", а сама девочка уговорила ученицу из 8 класса и они вместе "зашли в класс, где собственно и устроили стрельбу", пишет "Дождь".

"Системы охраны в школе нет, а на входе посетителей встречает бабушка. Также в школе работает штатный психолог, однако он не обладает большим опытом работы", – добавил представитель СМИ.

Сейчас прокуратура региона начала расследование, в качестве возможной причины стрельбы они рассматривают конфликт между одноклассниками, сообщает "Интерфакс".

Росія, стрілянина, Шадринськ, школа, діти, дівчина

Несовершеннолетней девочке пневматический пистолет подарил отец

Зато директор школы заявила, что никаких особых разногласий в классе не было, как нет претензий и к ее родителям.

Заметим, что мать 13-летней девочки, которая устроила ребенка, призналась, что "потеряла дочку" и берет всю вину на себя, передает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

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Как сообщила женщина, дочь она воспитывала одна, без мужа и недосмотрела за школьницей, у которой начался сложный период из-за переходного возраста. Сейчас мать находится в полиции, где допрашивают ее дочь.

Теги: Дети Новости России Оружие Несовершеннолетние Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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