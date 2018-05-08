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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В России 9 мая победа будет царствовать только на телеэкранах, – журналистка

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Путин умело вписывает свою агрессивную внешнюю политику в культуру памяти
Путин умело вписывает свою агрессивную внешнюю политику в культуру памяти / АиФ

В этом году празднование Дня Победы в России пройдет под знаком переизбрания Владимира Путина. Его инаугурация состоялась 7 мая и достигнет своей кульминации во время военного парада на Красной площади.

Однако празднование 9 мая не всегда было помпезным, пишет в статье для Neue Zürcher Zeitung Соня Морголина.

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В последние 70 лет официальное отношение ко Дню Победы в России менялось в зависимости от потребностей власти и идеологических установок. В 1947 году, через два года после окончания Второй мировой войны, Сталин объявил 9 мая обычным рабочим днем. Похоже, он боялся армии и самосознания участников войны. К тому же травмированному и голодном населению больше ничего не должно было напоминать о прошлых страданиях и ужасах, напоминает автор публикации.

При Путине критическое рассмотрение пакта между Гитлером и Сталиным, событий войны и военных преступлений шаг за шагом ограничивалось, а иногда воспринималось как преступление. В центре официальной культуры памяти оказалась тысячелетнее российское государство со своими победами, которые должны были оправдать старые обиды врага и новые геополитические посягательства. Воспоминание о Второй мировой войне все меньше связывалось с ветеранами и болью трагедии, говорится в публикации.

"Путин умело вписывает свою агрессивную внешнюю политику в культуру памяти. Так, освещение тем российского вторжения в Крым и "освобождение" Донбасса от "украинских фашистов" сопровождается речевыми и визуальными символами Второй мировой. В то же время все более понятным становится то, что государство не выполняет свои задачи перед населением (свидетельством этому является недавняя трагедия в Кемерово). (...) Но на праздники неприятности должны быть забыты. Современные истребители нарисуют в небе над Кремлем российский триколор. И снова Запад будут запугивать тайной супероружием, невидимой армией троллей и зловещими кибервойсками. И будет царствовать вечная победа, по крайней мере на телеэкранах", – делает вывод журналистка.

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Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин История 9 мая СССР
Источник: 24 Канал
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