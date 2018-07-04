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В России активисты провели акцию против репрессий перед матчем ЧМ, их задержала полиция

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В России активистов задержала полиция за акцию перед матчем ЧМ
В России активистов задержала полиция за акцию перед матчем ЧМ / Давид Френкель

В Санкт-Петербурге полиция задержала участников движения "Весна". Они устроили акцию протеста против репрессий и пыток перед матчем чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

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Участников акции задержали на Крестовском острове и доставили в отделение полиции. Там активистам сообщили, что на них составят протоколы за нарушение порядка проведения акции.

Отмечается, что задержаны четверо участников движения. Среди задержанных есть 16 летняя девушка Лика Петровская. Сообщается, что в 20:44 ей стало плохо, поэтому пришлось вызвать скорую. Также в сообщении отмечается, что еще двое активистов не достигших совершеннолетнего возраста.

Девушка легла на постамент Забивалы (талисман чемпионата мира по футболу) в окровавленном платье.

В интервью изданию Reuters она сказала, что таким образом активисты намеревались обратить внимание на то, что независимо от того, что показывают иностранцам, все внутри не так хорошо и красиво.

росія, затримання, протести
Девушка легла на постамент талисмана чемпионата мира по футболу в знак протеста

Не важно, что показывают хорошие вещи, люди в России, по-прежнему страдают,
– добавила она.

Петровская отметила, что одной из проблем, к которой она хотела привлечь внимание, является заключение в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова.

По сообщению ОВД-Инфо состоянию на 00:10 к активистам не пустили правозащитников.

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росія, протести, затримання
Задержанной стало плохо, поэтому ей вызвали скорую и доставили в больницу

На странице движения "Весна" заявляет, что активисты не выступают против чемпионата, а хотят напомнить, что во время ЧМ власти ограничили свободу выражения взглядов.

"В тюрьмах голодают невинные, такие как Олег Сенцов. А сам праздник воспринимают как анестезию для ограбления страны: повышение налогов, акцизов и пенсионного возраста", – заявляют активисты.

Теги: Олег Сенцов протесты Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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