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      В России активный вулкан выбросил в небо облако пепла почти на семь километров в высоту

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      Вулкан на Камчатке выбросил в небо облако пепла
      Вулкан на Камчатке выбросил в небо облако пепла / kscnet

      Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6,8 тысячи метров над уровнем моря. Ранее российские службы предупреждали о том, что в любой момент может начаться сильное извержение вулкана.

      Об этом сообщило издание "РИА Новости" со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы РАН.

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      Выброс пепла на высоту 6800 метров над уровнем моря произошел во вторник утром по местному времени. О высоте выброса можно судить по сейсмическим данным,
      – заявили в агентстве.

      Осадков пепла в результате выброса не зарегистрировано. Ближайший населенный пункт рядом с вулканом находится на расстоянии 45 километров.

      Шивелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки. Расположен в северной части центральной Камчатской низменности. Одно из последних активных извержений вулкана зафиксировано в июне 2011 года. Пепел достигал высоты 7500 метров.

      Высота активного лавового купола Шивелуч – 2500 метров над уровнем моря. Всплеск активности зафиксировано в ноябре 2018 года. С этого времени на вулкане фиксируется извержение узких блоков лавы, которое сопровождается мощными выбросами пара и газа.

      Камчатка, виверження, вулкан
      Активность вулкана Шивелуч существенно усилилась с ноября 2018

      Ранее сообщалось об угрозе мощного извержения вулкана. Выбросы пепла могут представлять угрозу для авиарейсов, следующих через регион.

      Теги: Извержение вулкана Новости России
      Источник: 24 Канал
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