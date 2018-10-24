В России целый город ушел под воду: фото и видео неслыханной непогоды
Из-за мощного ливня в ряде населенных пунктов Краснодарского края России введен режим чрезвычайной ситуации.
В городе Туапсе, расположенном на побережье Черного моря неподалеку от Сочи, за 6 часов выпало 116 миллиметров осадков.
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Сильный ливень практически парализовал город, улицы вместе с машинами ушли под воду.
В некоторых населенных пунктах этого района из-за схода селевых потоков прекращено железнодорожное сообщение.
А в одном из сел стихия буквально расколола пополам автодорожный мост.
Очевидцы делятся в соцсетях жуткими фото и видео, на которых видно затопленный город.
В России затопило город Туапсе: смотрите видео
Город Туапсе в России ушел под воду: смотрите видео
Город Туапсе в Краснодарском краю России поплыл: смотрите видео
К слову, 24 октября Карпаты замело снегом.