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      В России два авто на скорости врезались в толпу прохожих на зебре: видео

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      В Петербурге авто на скорости влетели в толпу
      В Петербурге авто на скорости влетели в толпу / Скриншот из видео

      22 октября в Петербурге после столкновения два авто влетели в прохожих. От удара пострадали пять пешеходов и один из водителей.

      Легковушки Volkswagen и Renault столкнулись посреди Лермонтовское проспекта. После удара оба авто на скорости въехали в толпу людей. Одна из машин перевернулась на крышу.

       К слову: Зайцева и Дронов не выплатили компенсации потерпевшим за ДТП – адвокат

      Как сообщает Интерфакс, пострадали шестеро: пять пешеходов в состоянии средней тяжести. Пострадал и один из водителей – его состояние тяжелое.

      К счастью, обошлось без погибших.

      Смотрите момент столкновения – видео с камер наблюдения

       

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      Теги: Новости России Аварии и ДТП
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