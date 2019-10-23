В России два авто на скорости врезались в толпу прохожих на зебре: видео

22 октября в Петербурге после столкновения два авто влетели в прохожих. От удара пострадали пять пешеходов и один из водителей.

Легковушки Volkswagen и Renault столкнулись посреди Лермонтовское проспекта. После удара оба авто на скорости въехали в толпу людей. Одна из машин перевернулась на крышу.

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Как сообщает Интерфакс, пострадали шестеро: пять пешеходов в состоянии средней тяжести. Пострадал и один из водителей – его состояние тяжелое.

К счастью, обошлось без погибших.

Смотрите момент столкновения – видео с камер наблюдения