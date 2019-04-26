В России фактически признали, что именно наличие ядерного оружия у оппонентов сдерживает Кремль

Возможный отказ от ядерного вооружения со стороны РФ, Китая и США приведет к "реальной" войне. Такое мнение высказал глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий 26 апреля в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24". Фактически, эти слова можно трактовать как косвенное признание того, что Россию сдерживает от войны только наличие у оппонентов ядерного оружия.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил о намерении заключить "грандиозное соглашение" с Россией и Китаем, которое может стать "знаковым достижением" в мировой политике. Говорится о сокращении (вплоть до нуля) ядерных вооружений в мире.

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Впрочем, официальный Пекин уже мягко дал понять, что в такой инициативе Трампа не заинтересовался. Мол, ядерный потенциал Китая не составляет и десятой части того, что есть у России и США.



По состоянию на 2018 Китай официально имел 280 ядерных боеголовок, тогда как Россия – 6850, а США – 6450

А вот в России председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий высказался жестче: "Если Россия и Китай избавятся от ядерного оружия – это будет самый настоящий удар по стратегической стабильности".

Баланс сил между Вашингтоном и Москвой основывается на "гарантированном взаимоуничтожении". Если его не будет, то появится риск, собственно говоря, войны. Крайне реальной,

– заявил Слуцкий.

А дальше Слуцкий посетовал, что Вашингтон увеличил военный бюджет до 717 миллиардов долларов и остановил участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Депутат считает, что "России навязывают новую гонку вооружений. А значит, заявление Трампа о намерении уменьшать ядерное вооружение – "пиар-ход, присущий президенту, который часто делает заявления абсолютно противоположного содержания".



Слуцкий: Гонку вооружений России навязывают, но разоружаться не будем

На самом же деле США вышли из ДРСМД только потому, что российская сторона, несмотря на официальное свое участие в соглашении, много лет нарушала его положения: изготавливала, принимала на вооружение и проводила летные испытания запрещенных договором ракет.



И именно выход России из Договора создал серьезную угрозу всему европейскому континенту.



Подробно о ДРСМД, демарше США и коварстве России – в материале 24 канала.

Кто такой Леонид Слуцкий? Это российский политик, депутат и глава комитета Государственной думы по международным делам с 5 октября 2016 года. Член фракции ЛДПР, лидер которой – скандально известный Владимир Жириновский.



В 2018 году этот доктор экономических наук и заведующий двух кафедр (международных отношений в университете имени Ломоносова и международных отношений МЭСИ) стал центральным фигурантом первого в истории Госдумы РФ сексуального скандала: три журналистки обвинили его в сексуальных домогательствах.



С 6 апреля 2018 года Слуцкий находится в списке лиц, в отношении которых применены санкции Запада.