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      В России футболисты избили и ограбили женщину

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      Дмитрий Митин и Артем Надеев
      Дмитрий Митин и Артем Надеев / Компромат ГРУПП

      Футболисты российской команды "Рязань" Дмитрий Митин и Артем Надеев напали и ограбили женщину в центре Рязани.

      В ночь на 18 декабря футболисты избили предпринимательницу, отобрали телефон и 36 тысяч рублей, передает 62info.ru.

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      Железнодорожный районный суд одного из фигурантов отправил на два месяца в СИЗО, другой проведет этот же срок под домашним арестом.

      21-летний Митин является воспитанником "Рязани". В этом сезоне выходил на поле три раза и не отметился результативными действиями.

      18-летний Надеев не выступал на профессиональном уровне. Летом он находился в молодежном составе "Рязани" и привлекался к контрольным играм основной команды.

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      Генеральный директор "Рязани" Вадим Бращин заявил, что у футболистов нет контрактов с клубом.

      "На данный момент таких игроков в клубе нет, а одного из них никогда и не было. Больше ничего по этому факту сказать не могу. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы", – сказал Бращин.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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