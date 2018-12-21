В России футболисты избили и ограбили женщину

Футболисты российской команды "Рязань" Дмитрий Митин и Артем Надеев напали и ограбили женщину в центре Рязани.

В ночь на 18 декабря футболисты избили предпринимательницу, отобрали телефон и 36 тысяч рублей, передает 62info.ru.

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Железнодорожный районный суд одного из фигурантов отправил на два месяца в СИЗО, другой проведет этот же срок под домашним арестом.

21-летний Митин является воспитанником "Рязани". В этом сезоне выходил на поле три раза и не отметился результативными действиями.

18-летний Надеев не выступал на профессиональном уровне. Летом он находился в молодежном составе "Рязани" и привлекался к контрольным играм основной команды.

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Генеральный директор "Рязани" Вадим Бращин заявил, что у футболистов нет контрактов с клубом.

"На данный момент таких игроков в клубе нет, а одного из них никогда и не было. Больше ничего по этому факту сказать не могу. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы", – сказал Бращин.

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