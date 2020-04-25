В России главный гарнизонный храм украсят мозаиками Сталина, Путина и всей банды: фото

Когда кажется, что российская пропаганда пробила дно, наши восточные соседи напоминают, что это не все, на что они способны. В этот раз как источником распространения пропаганды снова выбрали церковь, а лидеры российского империализма заменили собой святых.

Мовиться про головний храм Збройних сил Росії. Там на стінах вирішили малювати портрети і викладати мозаїки з зображеннями Путіна, Шойгу і Сталіна, повідомляє "Новая газета".

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Саме лідер Кремля з'являється на зображеннях найчастіше. На одному з таких Путіна зобразили з ще цілою низкою представників російської "еліти":

Сергій Шойгу – міністр оборони;

Валентина Матвієнко – голова Ради Федерації;

В'ячеслав Володін – голова Державної Думи;

Микола Патрушев – голова Радбезу Росії;

Олександр Бортников – очільник ФСБ;

Валерій Герасимов – начальник генштабу ЗС Росії.



Мозаїка з Путіним у храмі Збройних сил Росії / фото "Новая газета"

Що цікаво, усі вони – як військові, так і політики – брали безпосередню участь в окупації Криму. Такий збіг дуже легко пояснюється наступними зображеннями.

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На одному з них – мозаїка з кількома дівчатами і написом "Крим наш". На іншому – Богородиця оберігає Путіна і "зелених чоловічків", які без розпізнавальних знаків вторглися у Крим і силою окупували його.



Мозаїка у храмі Збройних сил Росії / фото "Радіо Свобода"



Образ з "зеленими чоловічками" / фото "Новой газеты"

Вишенькою на торті є образ з радянськими військовими та Йосифом Сталіним. Аби зрозуміти всю глибину дисонансу, слід лише згадати, що Радянський Союз знищував усе пов'язане з релігією загалом і християнством зокрема.



Образ з радянськими військовими і Сталіним / фото "Новой газеты"