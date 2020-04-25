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      В России главный гарнизонный храм украсят мозаиками Сталина, Путина и всей банды: фото

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      В храме вооруженных сил России сделали мозаику с Путиным: фото
      У Росії храм збройних сил вирішили прикрасити Путіним / ilyavaliev.livejournal.com

      Когда кажется, что российская пропаганда пробила дно, наши восточные соседи напоминают, что это не все, на что они способны. В этот раз как источником распространения пропаганды снова выбрали церковь, а лидеры российского империализма заменили собой святых.

      Мовиться про головний храм Збройних сил Росії. Там на стінах вирішили малювати портрети і викладати мозаїки з зображеннями Путіна, Шойгу і Сталіна, повідомляє "Новая газета".

      Цікаво Путін змінив дату завершення Другої світової війни для Росії

      Саме лідер Кремля з'являється на зображеннях найчастіше. На одному з таких Путіна зобразили з ще цілою низкою представників російської "еліти":

      • Сергій Шойгу – міністр оборони;
      • Валентина Матвієнко – голова Ради Федерації;
      • В'ячеслав Володін – голова Державної Думи;
      • Микола Патрушев – голова Радбезу Росії;
      • Олександр Бортников – очільник ФСБ;
      • Валерій Герасимов – начальник генштабу ЗС Росії.

      храм ЗС Росії, мозаїка з Путіним
      Мозаїка з Путіним у храмі Збройних сил Росії / фото "Новая газета"

      Що цікаво, усі вони – як військові, так і політики – брали безпосередню участь в окупації Криму. Такий збіг дуже легко пояснюється наступними зображеннями.

      До слова Через коронавірус Крим хоче відгородитися від Росії, але не може

      На одному з них – мозаїка з кількома дівчатами і написом "Крим наш". На іншому – Богородиця оберігає Путіна і "зелених чоловічків", які без розпізнавальних знаків вторглися у Крим і силою окупували його.

      мозаїка російських
      Мозаїка у храмі Збройних сил Росії / фото "Радіо Свобода"

      зелені чоловічки, образ
      Образ з "зеленими чоловічками" / фото "Новой газеты"

      Вишенькою на торті є образ з радянськими військовими та Йосифом Сталіним. Аби зрозуміти всю глибину дисонансу, слід лише згадати, що Радянський Союз знищував усе пов'язане з релігією загалом і християнством зокрема.

      образ зі Сталіним
      Образ з радянськими військовими і Сталіним / фото "Новой газеты"

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Аннексия Крыма СССР Владимир Путин Курьезные новости
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