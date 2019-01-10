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      В России готовят новое судебное заседание по делу пленных моряков: когда оно состоится

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      Украинских моряков в России планируют судить 15 января
      Украинских моряков в России планируют судить 15 января / Фото из открытых источников

      В Москве 15 января планируют провести судебное заседание по делу всех 24 военнопленных украинских моряков. Им планируют продлить меру пресечения.

      Об этом рассказали адвокат украинского моряка Олега Мельничука Эдем Семедляев и адвокат Романа Мокряка Илья Новиков в комментарии "Громадскому".

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      Так, известно, что 14-ти защитникам сообщили об этой же дате заседания суда.

      Вместе с тем Новиков не исключает, что все же будут судить моряков частями, как и в прошлый раз.

      Вот меня, например, не будет в Москве 15-го, у меня другой судебный процесс, я буду просить перенести на другой день. Думаю, будут еще у кого-то такие же ходатайства. У них есть время до 24-го, думаю в один день они могут не уложиться,
      – сказал адвокат.

      По информации ТАСС, ФСБ России просит продлить срок содержания под стражей пленных украинских моряков.

      Как украинские моряки попали в российский плен? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Теги: Новости Украины Заложники Украинцы в плену РФ Новости России Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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