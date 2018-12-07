В России готовятся к отключению банков от главных платежных систем из-за санкций

Центральный банк России просит маленькие банки, которые работают с платежными системами через крупные банки-спонсоры, быть готовыми к поиску других спонсоров. Это нужно для того, если один из крупных банков отключат от систем Visa и Mastercard.

Об этом сообщают российские СМИ.

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СМИ сообщают, что такое отключение банков возможно в случае введения санкций против них.

Центральный банк страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые могут привести к отключению спонсора от Visa и Mastercard, как происходило в 2014 и 2015 годах,

– пишут они.

Так, США готовят новый пакет антироссийских санкций, которые могут затронуть крупнейшие банки. Однако СМИ отмечают, что на платежи в России это не повлияет – расчеты проводятся через национальную систему платежных карт. Однако за границей карты работать не будут.

Напомним, в Госдепе США заявили, что в связи с нападением России на украинские корабли в Керченском проливе российские банки могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT.

Что известно о нападении России на украинские корабли в Керченском проливе? 25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.