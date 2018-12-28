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      В России грубо ответили лидерам ЕС из-за требования освободить украинских моряков

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      В России дерзко ответили на требование Макрона и Меркель освободить украинских моряков
      В России дерзко ответили на требование Макрона и Меркель освободить украинских моряков / Фото из открытых источников

      В России грубо ответили на общее требование Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона освободить украинских моряков, которых РФ незаконно захватила в Азовском море. В частности, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин "посоветовал" лидерам ЕС следить за своими делами, а не критиковать РФ.

      Об этом со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента РФ пишет ТАСС.

      Читайте также: Все захваченные РФ украинские моряки признали себя военнопленными

      Ранее 24 канал сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмануэль Макрон выступили с совместным заявлением об освобождении украинских моряков, которые находятся в плену РФ. Также, они призвали РФ обеспечить свободный и беспрепятственный транзит для всех кораблей через Керченский пролив.

      В частности, Володин предостерег Францию ​​и Германию от вмешательства в дела России, которые требуют освободить украинцев.

      Что касается требования освобождения моряков – есть национальное законодательство РФ, ведется следствие, решение должен вынести суд. Думаю, лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности, в процесс правосудия это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов. Хотелось бы предостеречь от таких заявлений в адрес нашей страны, входящей в Совет Европы, и национальное законодательство которой отвечает всем стандартам международного права,
      – заявил он.

      Кроме того, российский политик дерзко добавил, что вместо того, чтобы критиковать ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму, Меркель и Макрон "должны разобраться в ситуации в своих странах".

      "В России, в отличие от Франции и Германии, не используют водометы, газ и резиновые пули для разгона участников акций протеста. Советую обратить свое внимание для начала на это", – сказал он.

      Напомним, накануне представители России в ходе видеоконференции группы безопасности Трехсторонней контактной группы ответили Украине "традиционно по-хамски". Они вышли из комнаты, как только прозвучал вопрос об освобождении пленных украинских моряков.

      Как украинские моряки попали в плен?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Эммануэль Макрон Ангела Меркель Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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