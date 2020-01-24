В России губернатор заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой служебной машины: видео

В России губернатор Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники.

В пресс-службе главы Чувашии назвали это "доброй шуткой" и заявили, что Игнатьев знаком с этим офицером. Об этом сообщают российские СМИ.

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В то же время, чиновника раскритиковали в соцсетях. Также негативно отреагировали на инцидент и в Москве. Глава МЧС России Евгений Зиныч заявил, что "руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом".

Смотрите видео как глава Чувашии смеется над пожарным:

Отметим, что Игнатьев стал "героем" российских новостей второй раз за неделю. 18 января, выступая на мероприятии в честь Дня печати, он заявил, что надо "мочить" журналистов и блоггеров, которые критикуют власть.