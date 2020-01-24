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      В России губернатор заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой служебной машины: видео

      68 Читати новину українською
      Губернатор Чувашии Михаил Игнатьев / Скриншот

      В России губернатор Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники.

      В пресс-службе главы Чувашии назвали это "доброй шуткой" и заявили, что Игнатьев знаком с этим офицером. Об этом сообщают российские СМИ.

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      В то же время, чиновника раскритиковали в соцсетях. Также негативно отреагировали на инцидент и в Москве. Глава МЧС России Евгений Зиныч заявил, что "руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом".

      Смотрите видео как глава Чувашии смеется над пожарным:

      Отметим, что Игнатьев стал "героем" российских новостей второй раз за неделю. 18 января, выступая на мероприятии в честь Дня печати, он заявил, что надо "мочить" журналистов и блоггеров, которые критикуют власть.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Курьезные новости
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