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      В России хотят изменить режим из-за закона относительно Украины: скандальное заявление Лаврова

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      Лавро заявил, что США хотят изменить внутриполитический режим в России
      Лавро заявил, что США хотят изменить внутриполитический режим в России / Getty Images

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что США хотят изменить внутреннюю политику РФ. По его убеждению, Вашингтон это делает через финансирование оппозиционных неправительственных организаций, продвигая демократию.

      Такое заявление он сделал в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.

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      "Американские дипломаты не раз были замеченными на публичных мероприятиях оппозиции, в том числе несистемных, с лозунгами смены режима", – отметил дипломат.

      По его словам, все это американские коллеги пытаются превратить в шутку, говорят, что "все будет хорошо" и "взаимоотношения нормализуются, но "по фактам вмешательства никакой реакции нет".

      В ответ им говорим, что у нас есть не просто какие-то подозрения насчет этого, а их закон, который называется "Закон о поддержке Украины" – он был принят в 2015 году. Согласно этому документу, Госдепу не просто предлагается, а приказано тратить 20 миллионов долларов в год для того, чтобы продвигать демократию в России. Это касается и финансирования российских неправительственных организаций, выступающих за демократизацию всех сфер жизни,
      – подчеркнул Лавров.

      В то же время он отметил, что этот "закон работает", зато убеждает глава МИД РФ, в США заявляют, "что пытаются не вмешиваться".

      "Все организации, которые получают по этому закону финансирование, сейчас проверяются. Конечно, если эти гранты идут на то, что записано в законе, а именно на продвижение демократии в России – это означает изменение внутренней политики страны", – подытожил российский министр.

      К слову, во время своего визита в Россию (22-23 октября) советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что передал российскому президенту приглашение от его американского коллеги посетить Вашингтон.

      Кроме того, он вместе с российской стороной договорился о встрече Путина и Трампа в Париже: мероприятие запланировано на 11 ноября и оно состоится в рамках празднования столетия окончания Первой Мировой войны. СМИ предполагают, что главной темой переговоров станет Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Теги: Новости России Новости политики протесты Новости США Сергей Лавров
      Источник: 24 Канал
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