В России идея восстановления общего государства сошла на нет после аннексии Крыма, – социолог

После аннексии Крыма и войны на Донбассе в России не думают об идее общего государства, о триедином народе в составе белорусов, россиян и украинцев.

Об этом в интервью белорусской службе "Радио Свобода" рассказал директор российского центра социсследований "Левада-Центр" Лев Гудков.

Раньше это представление (о триедином народе в составе белорусов, россиян и украинцев) разделяли, но оно исчезло. Это остатки советской системы образования, когда все сводилось к Киевской Руси. Сегодня это сохраняется скорее как память, как общее прошлое, но не будущее разных народов, разных стран. Идея восстановления общего государства сошла на нет после аннексии Крыма и войны на Донбассе,

– рассказал Гудков.

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Он добавил, что ранее была популярна идея открытых, но самостоятельных государств. Однако сегодня все больше усиливается популярность идеи закрытых границ с таможнями и пограничным контролем.

"Но понимание, что империю уже не восстановить, сегодня укрепилось", – отметил эксперт.

Гудков также рассказал, что большинство населения России, а именно 80-85% считают, что они не в состоянии влиять на политику Кремля.

"Сопротивление, особенно относительно внешней политики, очень небольшое. Аннексия Крыма фактически консолидировала все русское население, расколола средний класс, расколола тех, кто выходит на антипутинские митинги в 2011-2012 годах. Доля тех, кто осуждал "присоединение" Крыма и развязанную войну на Донбассе, составляла 7-12%", – рассказал эксперт.

К слову, согласно социологическим исследованиям, личная популярность президента России Владимира Путина уменьшилась до минимума с 2013 года: 32% респондентов относятся к нему неодобрительно.