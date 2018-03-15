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В России из самолета выпало почти 9 тонн золота и платины: есть фото

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В России самолет
В России самолет "потерял" почти 9 тонн золота и платины / ТАСС

В российском Якутске едва не потерпел авиакатастрофу транспортный самолет Ан-12, на борту которого перевозили 9 тонн драгоценных металлов.

По данным телеграмм-канала Mash, сразу после взлета у самолета Ан-12 оторвало одну из створок грузового люка. Сотрудники аэропорта нашли на земле несколько частей самолета, вырванных из его фюзеляжа.

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Большая часть груза, а это почти 9 тонн золота и платины, вывалилась из самолета во время аварии. Слитки собирают на взлетной полосе и в окрестностях аэродрома Якутска.

Удалось найти только 172 золотых слитка, каждый из которых весит 20 кг.

По данным местных СМИ, самолет мог перевозить не только золото и платину, но и бриллианты. Силовики оцепили территорию вокруг взлетной полосы и никого туда не пускают. В аэропорту ввели усиленный контроль полиции.

У Росії літак

В России самолет "потерял" почти 9 тонн золота и платины

У Росії з літака випало майже 9 тонн золота і платини

У Росії літак

У Росії з літака випало майже 9 тонн золота і платини

Теги: Новости России Курьезные новости Аварии и ДТП Золото авиация
Источник: 24 Канал
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