В России избили пару геев, которые приехали на Чемпионат мира по футболу

В Санкт-Петербурге двое мужчин избили пару геев из Франции, которые приехали в Россию на Чемпионат мира по футболу.

Об этом сообщает Metro.

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Отмечается, что двое французов получили серьезные ранения 9 июня после драки в Санкт-Петербурге. Это – один из первых случаев столкновений на нынешнем Чемпионате мира. Еще один зафиксировали в Москве: там неизвестные ограбили британского фана.

По информации СМИ, один из французов получил сильные травмы головы, перелом челюсти и повреждение мозга во время этой гомофобной атаки. Беспомощного и избитого мужчину злоумышленники оставили лежать посреди улицы.

Нападавших арестовали. Это 25-летний Исмет Гайдаров и 24-летний Даугав Расул Магомедов.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля.