21:05
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В России избили пару геев, которые приехали на Чемпионат мира по футболу

188 Читати новину українською
В Санкт-Петербурге двое мужчин избили пару геев из Франции
В Санкт-Петербурге двое мужчин избили пару геев из Франции / d-hess.ru

В Санкт-Петербурге двое мужчин избили пару геев из Франции, которые приехали в Россию на Чемпионат мира по футболу.

Об этом сообщает Metro.

Читайте также: В Москве задержали известного британского ЛГБТ-активиста: известны подробности

Отмечается, что двое французов получили серьезные ранения 9 июня после драки в Санкт-Петербурге. Это – один из первых случаев столкновений на нынешнем Чемпионате мира. Еще один зафиксировали в Москве: там неизвестные ограбили британского фана.

По информации СМИ, один из французов получил сильные травмы головы, перелом челюсти и повреждение мозга во время этой гомофобной атаки. Беспомощного и избитого мужчину злоумышленники оставили лежать посреди улицы.

Нападавших арестовали. Это 25-летний Исмет Гайдаров и 24-летний Даугав Расул Магомедов.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля.

Теги: Новости политики Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости России ЛГБТ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Правозащитники настоятельно советуют украинцам не ехать на ЧМ-2018: что их там ждет
сегодня, 20:01 Правозащитники настоятельно советуют украинцам не ехать на ЧМ-2018: что их там ждет
Катерина Петренко 93
Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
сегодня, 19:02 Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
Яніна Ткачук 115
Чому влада не хоче запроваджувати податок
сегодня, 17:59 Чому влада не хоче запроваджувати податок
Тетяна Острікова 82
Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
сегодня, 17:01 Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
Андрій Воропаєв 926
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сегодня, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1295
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук