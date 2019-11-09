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      В России известный историк расчленил собственную студентку: пара уже давно жила вместе

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      Олег Соколов и убитая им Анастасия Ещенко
      Олег Соколов и убитая им Анастасия Ещенко / Коллаж 24 канала

      Страшная трагедия в очередной раз произошла в России – на этот раз в Санкт-Петербурге. В городе на Неве известный историк и доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов в своей квартире расчленил свою же бывшую студентку Анастасию Ещенко. Последняя еще и была его любовницей. Ученый уже признался в преступлении.

      Что известно об убийстве Соколовым своей студентки

      Как сообщает информационное агентство "Интерфакс", утром 9 ноября случайный прохожий увидел 63-летнего Соколова в реке Мойка. Впоследствии его спасатели достали из воды, а когда открыли рюкзак историка, то увидели человеческие руки. В Следственном комитете России эту информацию подтвердили, также в ведомстве со ссылкой на материалы уголовного производства добавили, что в рюкзаке Соколова также обнаружили травматический пистолет.

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      Самого же Соколова с переохлаждением и в состоянии опьянения госпитализировали. Впоследствии в его квартире правоохранители обнаружили остатки человеческого тела и пыльцы. По одной из версий, Соколов случайно оказался в воде Мойки, когда пьяным нес в рюкзаке руки – пытался утопить рюкзак, а когда сумка не ушла под воду, прыгнул в реку сам. По другой же, он в состоянии опьянения пытался выбросить рюкзак в реку, но не рассчитал силы и оказался в воде сам.

      Квартира Соколова и набережная реки Мойка неподалеку: смотрите видео

      Соколова уже задержали. Сейчас правоохранители решают вопрос о его аресте и предъявлении обвинения. Историка подозревают в жестоком убийстве. Ему грозит 15 лет тюрьмы. Информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники в силовых структурах пишет, что Соколов "не отрицает свою причастность к преступлению". Он сейчас находится в больнице.

      Издание 47news передает, что Соколов убил свою жертву еще в четверг, 7 ноября, из малокалиберного обреза. Произошло это в квартире ученого, которая располагается в нескольких метрах от набережной. Мотивом могло стать то, что Анастасия якобы с неприязнью относилась к двум дочерям Соколова и ревновала его к ним. Одна из них, от первого брака, является совершеннолетней. Интересно, что на следующий день в этой же квартире Соколов принимал гостей, и те ни о чем не догадались, хотя здесь было спрятано тело.

      По информации ресурса на допросе Соколов рассказал, что решил избавиться от убитой и купил пилу. В процессе ему не раз становилось плохо и он выпивал. Ночью 9 ноября в Мойку сначала выбросил сумку с ногами девушки, а потом хотел выбросить и руки, но, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не рассчитал и упал в воду.

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      Что известно о погибшей

      Имя погибшей – Анастасия Ещенко. Она является выпускницей Соколова, у него изучала историю Франции. Ей было 24 года. Она с отличием окончила Институт истории СПбГУ, кафедра истории России с древнейших времен до ХХ века, затем училась в магистратуре и стала аспирантом. В институте ее характеризуют, как тихую, милую и такую, что всегда идеально училась и с большим будущим. На жизнь зарабатывала в основном репетиторством.

      Анастасія Єщенко, Соколов, вбивство, Росія, історик
      Анастасии Ещенко предлагает услуги репетиторства по истории: объявление

      Издание 47News сообщает, жертва Соколова приехала в Петербург учиться из станицы Старовеличковской, что в Краснодарском крае. В 2016 году она с отличием окончила Институт истории СПбГУ. С этого же года ее неоднократно начали замечать в компании с Соколовым, в частности, в поездах, следующих из Петербурга в Москву и обратно. Последний раз в такой поездке они были вместе в сентябре.

      Погибшая от рук Соколова 24-летняя Анастасия Ещенко

      По информации "Интерфакса" Соколов и Анастасия жили вместе и проводили исторические исследования прошлого Франции. У них есть несколько совместных работ. Интересно, что Соколов отказывался ставить свою фамилию напротив ее, даже когда Анастасия была студенткой второго курса магистратуры кафедры истории нового и новейшего времени. Также Соколов и Ещенко неоднократно писали совместные научные работы на тему наполеоновской Испании.

      Олег Соколов, Росія, Анастасія Єщенко, історія, Кримінал, вбивство, студентка
      Анастасия Ещенко и Олег Соколов

      В ВУЗе о взаимоотношениях Соколова и его студентки знали практически все. "РИА Новости" сообщают, что их роман начался несколько лет назад, когда девушка заканчивала бакалавриат и после очень часто сопровождала своего преподавателя на различных мероприятиях. По словам еще одного известного историка Евгения Понасенкова, он не раз предупреждал руководство СПбГУ об опасности Соколова для общества и обращал внимание на его болезненное увлечение студентками.

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      Резонансное поведение за Соколовым замечали не первый раз

      Еще одна уже бывшая сожительница Соколова ранее заявляла, что в 2008 году историк привязал ее к стулу и сильно избил, передает "МК в Питере".

      Помогая снимать шубу, Соколов схватил меня сзади за руки и начал связывать веревкой, которую, как я поняла, он приготовил заранее. Затем ударил меня в лицо и живот, после чего привязал к стулу мои руки и ноги. Пока я оставалась привязанной к стулу, с другой комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, так что я чувствовала жар от него, и начал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего начал методично бить меня в лицо, голову, наносить удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться, он еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшем строительстве, где меня вряд ли найдут,
      – говорится в заявлении потерпевшей в полицию.

      Соколов, Росія, вбивство, історик, студентка, кримінал
      Заявление бывшей любовницы Соколова об издевательствах над ней

      Еще один скандал с участием Соколова произошел в 2018 году. Тогда прямо на лекции, которую проводил Соколов, по просьбе ученого избили студента, который оказался сторонником Евгения Понасенкова, являющегося известным оппонентом Соколова. Студент, в частности, обвинял Соколова во лжи. После инцидента комиссия по этике СПбГУ заявила, что ролик был смонтирован, но признала, что "Соколов как лектор допустил нарушение норм этики взаимоотношений со слушателями". В итоге дело, как и в первом случае, до суда не дошло.

      Скандал с участием Соколова: по его просьбе избили студента – видео

      Кроме того, один из его бывших студентов заявил, что доцент уже в 2018 году "подавал признаки нетерпимости и невменяемости".

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      Что известно про Соколова

      Олег Соколов – известный историк с громким именем. Он является кандидатом исторических наук. С 2000 года работал доцентом на кафедре истории нового и новейшего времени исторического факультета.

      Специализируется на военной истории Франции, в частности времен Наполеона. Является автором первой русскоязычной монографии о наполеоновской армии и основоположником военно-исторической реконструкции в России. Он был награжден французским орденом Почетного легиона. Также его несколько раз приглашали с лекциями во Францию, в Сорбонский университет.

      В научном сообществе к нему относились по-разному. Одни говорили о нем, как о человеке невероятного таланта, другие обвиняли в плагиате. Студенты, со своей стороны, говорят, что он не очень терпимо относился к другой точке зрения, был экспрессивным, неоднократно повышал голос. Правда, преподавал интересно, и на его парах не засыпали.

      Олег Соколов 

      По словам другого выпускника, преподаватель коллекционировал старинное оружие. В университете ходила байка, что много лет назад в его дом залезли грабители, однако Соколов с мечом в руках дал отпор злоумышленникам.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Студенты Убийство Криминальные новости Новости России Криминал
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