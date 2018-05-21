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В России экстренно госпитализировали известного актера родом из Украины Андрея Харитонова

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В России госпитализировали актера Андрея Харитонова
В России госпитализировали актера Андрея Харитонова / Фото из открытых источников

В Москве в одну из клиник в тяжелом состоянии срочно госпитализировали советского и российского актера, режиссера и сценариста Андрея Харитонова.

В частности, как сообщает "РенТВ", 58-летнему артисту срочно сделали операцию. Причина госпитализации Харитонова пока неизвестна.

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Андрей Харитонов родился в Киеве, учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени В. К. Карпенко-Карого. Известность ему принесла главная роль в украинском фильме "Овод", за которую актер получил немало наград.

Кроме того, Харитонов снялся в более, чем сорока фильмах, среди которых "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных Дроздов", "Вольный ветер", "Жизнь Клима Самгина"и др.

Как режиссер, снял художественный фильм "Жажда страсти" по мотивам рассказов В. Я. Брюсова. Также, Харитонов является членом Союза кинематографистов России, активно работает на телевидении.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости России Кино Новости культуры
Источник: 24 Канал
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