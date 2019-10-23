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      В России эвакуировали парламент из-за мяса, которое подгорело в буфете

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      В России эвакуировали парламент из-за мяса, которое подгорело в буфете

      В Москве объявили внезапную эвакуацию в здании верхней палаты российского парламента – Совета Федерации. Как потом выяснилось эвакуацию проводили из-за мяса, которое подгорело в буфете.

      Всех, кто присутствовал в здании Совета Федерации, вдруг попросили выйти на улицы, захватив с собой документы и ценные вещи, сообщает издание "ТАСС".

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      Несмотря на необходимость покинуть рабочие места, пленарное заседание верхней палаты парламента не прекращалось даже во время эвакуации.

      Представитель одной из российских оперативных служб позже рассказал журналистам, что эвакуацию проводили из-за мяса, которое подгорело в буфете. При этом на втором этаже здания был ощутим резкий запах пищи, которая подгорела.

      У людей подгорело мясо. Система оповещения сработала автоматически. Все хорошо, не переживайте,
      – рассказал представитель оперативной службы.

      Позже в пресс-службе Совета Федерации подтвердили, что в буфете сработала сигнализация. Там уточнили, что верхняя палата российского парламента продолжает работать в штатном режиме.

      Что известно о Совете Федерации?Совет Федерации России – верхняя палата Федерального собрания. Палата состоит из 170 сенаторов, по два из которых избираются от каждого из 85 субъектов России.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Москва Новости России Курьезные новости
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