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      В России каннибал жестоко зарезал троих товарищей и съел

      5 Читати новину українською
      Мужчина зарезал и съел своих собутыльников
      Мужчина зарезал и съел своих собутыльников / Скриншот из оперативного видео

      В Архангельске 51-летний мужчина оказался каннибалом. Он убивал своих жертв ножом после того, как спаивал. Останки тел он выбрасывал в пакетах в водоемы города.

      В России будут судить особо жестокого каннибала, который поедал своих собутыльников. Как сообщает Следственное управление Российской Федерации, три убийства ради поедания человеческого мяса мужчина совершил с марта 2016 по март 2017 года.

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      Россиянин проявил незаурядную беспринципность и хладнокровие: убив первую жертву, он стал проживать в его квартире. Родителям погибшего он солгал, что их сын уехал на заработки, сдав ему жилье. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, которая разыскивала пропавшего хозяина квартиры.

      Другие две жертвы каннибала не имели родственников, поэтому их никто не разыскивал. Чтобы установить и распознать убитых, следователям пришлось провести немало экспертиз. Кстати, судебно-медицинская экспертиза признала убийцу психически здоровым и вполне вменяемым.

      К слову: Киевлянин жестоко зарезал собаку своего знакомого во время ссоры

      Кроме каннибализма, обвиняемый регулярно убивал и ел кошек, собак и других мелких животных и птиц. Их останки были обнаружены в пакетах вместе с человеческими останками.

      Смотрите оперативное видео со следственного эксперимента

       

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      Теги: Новости России Криминальные новости Криминал
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