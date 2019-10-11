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      В России люди едва не устроили самосуд над вероятным убийцей 9-летнего ребенка

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      В России люди едва не устроили самосуд над вероятным убийцей 9-летнего ребенка
      В России люди едва не устроили самосуд над вероятным убийцей 9-летнего ребенка / Фото из телеграмм-канала Mash

      В российском Саратове тысячи горожан почти двое суток искали пропавшую 9-летнюю Лизу Киселеву, однако утром, 11 октября, правоохранители РФ сообщили, что нашли ее мертвой. Вероятным убийцей считают 35-летнего Михаила Туватина, который уже признался в совершении преступления. Саратовцы решили устроить самосуд мужчине. Детали – читайте дальше.

      Как пишет телеграмм-канал Baza, подозреваемого в убийстве задержали 10 октября. Правоохранители и местные жители искали 9-летнюю школьницу почти двое суток. Известно, что Лиза Киселева вышла из дома в школы 9 октября и не вернулась.

      Читайте также: Американские прокуроры обвиняют 9-летнего ребенка в массовом убийстве

      Полиция обрабатывала базу данных всех саратовцев, которые ранее были судимы. Спросив Михаила Туватина о Лизе, он ответил, что не знает ничего об этом. Такой ответ насторожил силовиков, ведь не знать об исчезновении девочки было физически невозможно – об этом говорили все и везде. В конце концов мужчина признался, что убил ребенка. Он рассказал, что задушил ребенка, потому что девочка, якобы, ответила ему в грубой форме.


      Убитая Лиза Киселева

      Вечером 10 октября тело Лизы нашли между гаражами, однако правоохранители официально это не подтвердили. Услышав информацию из соцсетей, саратовцы хотели расправиться над предполагаемым убийцей самовольно и отправились на место убийства. Они раскачивали автомобиль полиции, думая, что подозреваемый может находиться там. Одному человеку из толпы удалось залезть внутрь, но машина оказалась пуста.

      Смотрите видео: люди расталкивали машину, в которой, по их мнению, был предполагаемый убийца

      Позже стало известно, что подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вывели из гаражей в маске. Чтобы отбить Туватина от разъяренной толпы силовики применили слезоточивый газ.

      Смотрите видео: саратовцы пытаются совершить самосуд над вероятным убийцей

      Смотрите видео: силовики применяют слезоточивый газ

      Местные возмущены тем, что правоохранители не предоставляют официальной информации по делу убийства ребенка, поэтому они ночью собрались под участком полиции и параллельно возле места убийства. К месту стянули дополнительные силы полиции.

      К месту, где может находиться потенциальный убийца Лизы Киселевой, подтягивается буквально весь город. Ближайшие улицы встали в пробках,
      – написали в телеграмм-канале Mash.

      Люди разошлись после того, как к ним вышел представитель силовых структур и объяснил, что тело девочки нашли ночью, а не днем ​​10 октября. Примерно в 5 часов утра стихийный митинг завершился.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Расследования Полиция Дети и несовершеннолетние Убийство Новости России
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