В России люди едва не устроили самосуд над вероятным убийцей 9-летнего ребенка

В российском Саратове тысячи горожан почти двое суток искали пропавшую 9-летнюю Лизу Киселеву, однако утром, 11 октября, правоохранители РФ сообщили, что нашли ее мертвой. Вероятным убийцей считают 35-летнего Михаила Туватина, который уже признался в совершении преступления. Саратовцы решили устроить самосуд мужчине. Детали – читайте дальше.

Как пишет телеграмм-канал Baza, подозреваемого в убийстве задержали 10 октября. Правоохранители и местные жители искали 9-летнюю школьницу почти двое суток. Известно, что Лиза Киселева вышла из дома в школы 9 октября и не вернулась.

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Полиция обрабатывала базу данных всех саратовцев, которые ранее были судимы. Спросив Михаила Туватина о Лизе, он ответил, что не знает ничего об этом. Такой ответ насторожил силовиков, ведь не знать об исчезновении девочки было физически невозможно – об этом говорили все и везде. В конце концов мужчина признался, что убил ребенка. Он рассказал, что задушил ребенка, потому что девочка, якобы, ответила ему в грубой форме.



Убитая Лиза Киселева

Вечером 10 октября тело Лизы нашли между гаражами, однако правоохранители официально это не подтвердили. Услышав информацию из соцсетей, саратовцы хотели расправиться над предполагаемым убийцей самовольно и отправились на место убийства. Они раскачивали автомобиль полиции, думая, что подозреваемый может находиться там. Одному человеку из толпы удалось залезть внутрь, но машина оказалась пуста.

Смотрите видео: люди расталкивали машину, в которой, по их мнению, был предполагаемый убийца

Позже стало известно, что подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вывели из гаражей в маске. Чтобы отбить Туватина от разъяренной толпы силовики применили слезоточивый газ.

Смотрите видео: саратовцы пытаются совершить самосуд над вероятным убийцей

Смотрите видео: силовики применяют слезоточивый газ

Местные возмущены тем, что правоохранители не предоставляют официальной информации по делу убийства ребенка, поэтому они ночью собрались под участком полиции и параллельно возле места убийства. К месту стянули дополнительные силы полиции.

К месту, где может находиться потенциальный убийца Лизы Киселевой, подтягивается буквально весь город. Ближайшие улицы встали в пробках,

– написали в телеграмм-канале Mash.

Люди разошлись после того, как к ним вышел представитель силовых структур и объяснил, что тело девочки нашли ночью, а не днем ​​10 октября. Примерно в 5 часов утра стихийный митинг завершился.