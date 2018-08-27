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В России маленькую женскую грудь назвали физическим недостатком

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В России маленькую женскую грудь назвали физическим недостатком
В России маленькую женскую грудь назвали физическим недостатком / Фото из открытых источников

Эксперты управления Федеральной антимонопольной службы России в Архангельской области назвали маленькую женскую грудь физическим недостатком. Такая формулировка записана в решении о рекламе, которая, по оценкам ФАС, является сексистской и оскорбляет женщин.

Об этом сообщает русская служба BBC.

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Отмечается, что в ведомство поступила жалоба на рекламный щит с изображением женщины, которая измеряет свою грудь сантиметровой лентой и подписью "У нас маленькие цены и много комплексов".

На другой рекламной фотографии этой компании была изображена женщина, стоящая спиной, сняв рубашку. "Дешевле, чем снять!" – говорилось в подписи к этой фотографии.

Жалобщики считают рекламу сексистской, заявив, что она оскорбляет и унижает женщин, и основана на эксплуатации сексуальности женского тела.

Однако в ФАС сделали несколько иной вывод.

Эксперты ведомства заявили, что такая реклама содержит "оскорбительный образ в отношении женского пола". Такой вывод они сделали, отметив, что реклама указывает на "физические недостатки у женщин (маленькая грудь)".

Теги: Новости России Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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