В России маленькую женскую грудь назвали физическим недостатком
Эксперты управления Федеральной антимонопольной службы России в Архангельской области назвали маленькую женскую грудь физическим недостатком. Такая формулировка записана в решении о рекламе, которая, по оценкам ФАС, является сексистской и оскорбляет женщин.
Об этом сообщает русская служба BBC.
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Отмечается, что в ведомство поступила жалоба на рекламный щит с изображением женщины, которая измеряет свою грудь сантиметровой лентой и подписью "У нас маленькие цены и много комплексов".
На другой рекламной фотографии этой компании была изображена женщина, стоящая спиной, сняв рубашку. "Дешевле, чем снять!" – говорилось в подписи к этой фотографии.
Жалобщики считают рекламу сексистской, заявив, что она оскорбляет и унижает женщин, и основана на эксплуатации сексуальности женского тела.
Однако в ФАС сделали несколько иной вывод.
Эксперты ведомства заявили, что такая реклама содержит "оскорбительный образ в отношении женского пола". Такой вывод они сделали, отметив, что реклама указывает на "физические недостатки у женщин (маленькая грудь)".