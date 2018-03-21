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В России много детей госпитализированы из-за выброса газа на полигоне: народ взбунтовался

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В подмосковном городе Волоколамск детям стало плохо из-за выброса сероводорода на мусорном полигоне
В подмосковном городе Волоколамск детям стало плохо из-за выброса сероводорода на мусорном полигоне / Соцсети

Утром 21 марта в подмосковном городке Волоколамск вследствие сильного выброса сероводорода на свалке "Ядрово" были госпитализированы более 20 учеников одной из школ.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

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"Учителя обратили внимание на то, что дети начали себя плохо чувствовать и вызвали врачей. Медики приняли решение госпитализировать 23 учеников с признаками отравления. При этом информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения. Очевидно, причина – резкий запах сероводорода", – отметил собеседник ресурса.

Впоследствии заместитель начальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова сообщила, что "в городе произошел сильный выброс, вероятно, сероводорода".

"Мы считаем, что причина – свалка "Ядрово", никаких чрезвычайных ситуаций в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызвали "скорую", – добавила чиновница.

В то же время директор школы отметила, что неприятный запах на улицах города стоял уже с самого утра.

"И когда мы пришли в школу, конечно, дети начали жаловаться на головную боль и на плохое самочувствие. Мы сразу отреагировали. Классный руководитель звонил родителям, родители приезжали и уже добровольно забирали детей и сами решали, везти в больницу ребенка или нет. Госпитализированных не было никого", – сказала она в комментарии радиостанции "Эхо Москвы" и подчеркнула, что школу уже проветрили и занятия там шли по расписанию.

По информации "Интерфакс", в результате инцидента пострадали 39 детей: 23 ученика были госпитализированы и 16 получили помощь на месте. Всем пострадавшим медики поставили диагноз "отравление газом раздражающего действия".

Как рассказывают родители, у их детей сильно повысилось давление и отказывали ноги, что они не могли ходить, передает "Дождь".

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У госпитализированных детей наблюдались такие симптомы, как головокружение, рвота, удушье и обмороки. Один из врачей районной больницы подтвердил отравление газом. По словам жителей, врачам больницы было направлено указание не диагностировать токсикоз и рекомендовать больным принимать активированный уголь, а также пить побольше воды,
– рассказал в эфире канала житель Волоколамска Дмитрий Орлов.

К слову, сейчас под больницей, где находятся дети, собрался несанкционированный митинг в составе 200-300 человек.

"Ночью был очередной выброс газа, сероводорода и массово родители повели детей в приемную районной больницы. Народ взбунтовался, из школ просто вывозили на "скорых". Из присутствующих не все пострадали: кто-то пришел, потому что уже невыносимо дышать, ночью снова был выброс газа", – убеждают активисты.

Заметим, что основатель полигона "Ядрово" Максим Конопко всех протестующих считает провокаторами и утверждает, что у детей нет никаких заболеваний. Зато жители Волоколамска с начала весны добиваются закрытия местного мусорного полигона, поскольку в городе ощутим неприятный запах и наблюдается плохая экологическая обстановка.

Теги: Новости России Дети Чрезвычайное происшествие Несовершеннолетние отравление
Источник: 24 Канал
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