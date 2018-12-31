В России мощный взрыв газа разрушил подъезд жилого дома: есть погибшие
В городе Магнитогорск в России в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Взрыв, по предварительным данным, произошел в 6:00 по местному времени.
Об этом сообщило издание "Медуза".
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В пресс-службе губернатора Челябинской области рассказали, что сейчас обнаружены тела трех погибших: двое взрослых и один ребенок. Всего под завалами обнаружили 16 человек.
В то же время в МЧС сообщают, что в десятиэтажном подъезде повреждено 48 квартир, в которых живут 110 человек.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Источник: 24 Канал
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