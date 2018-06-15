В России мужчина расстрелял жену из ружья, а затем взял в заложники ее сотрудников

В Новокузнецке 46-летний мужчина пришел к офису, в котором работала его бывшая жена. Встретив женщину на улице, он выстрелил в нее из ружья.

Об этом сообщает пресс-центр Следственного комитета РФ.

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Потерпевшая умерла на месте. После этого мужчина зашел в офис, где работала его жена, и забаррикадировался там. Через некоторое время он совершил суицид,

– говорится в сообщении.

Как сообщают российские СМИ, мужчина стрелял в женщину и забаррикадировался в доме по улице Павловского. Отмечается, что мужчина отстреливался от сотрудников полиции, которые оцепили дом.

По непроверенной информации, местный житель украл ружье у своего коллеги.

В свою очередь, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что мужчина не брал людей в заложники.

"Там нет никаких заложников. Заложников и не было во всей этой истории. Это бытовая трагедия, к сожалению. Обычная бытовая трагедия, ревность, муж, жена, все", – сказал глава региона радиостанции "Говорит Москва".