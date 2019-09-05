В России на 4 года посадили активиста, который поддерживал украинских моряков

Тверской суд Москвы вынес приговор о тюремном заключении для российского активиста Константина Котова, который поддерживал украинских военнопленных моряков. Согласно решению суда, следующие 4 года участник оппозиционных протестов в Москве проведет в колонии общего режима.

Момент вынесения приговора оппозиционному активисту был полон курьезов, которыми поделились его коллеги.

Важно: В Санкт-Петербурге зарезали активистку, которая поддерживала украинских политзаключенных

Так, Виктория Ивлева рассказала, что во время озвучивания приговора судья зачитывала лозунги, которые озвучивал Котов во время своего участия в акциях протеста. Среди них был и лозунг "Путин вор", что вызвало нескрываемый смех у присутствующих в зале.

К тому же, во время личного досмотра у Константина Котова нашли браслет со словами: "Слава Героям! Богдан Небылица". Адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что когда эти слова зачитывал судья, удовлетворенно улыбался уже сам Константин Котов.

Что известно про Константина Котова?Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией и против войны с Украиной.



Кроме того, оппозиционный активист занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.