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      В России на 4 года посадили активиста, который поддерживал украинских моряков

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      В России осудили оппозиционного активиста Константина Котова
      В России осудили оппозиционного активиста Константина Котова / prm.ua

      Тверской суд Москвы вынес приговор о тюремном заключении для российского активиста Константина Котова, который поддерживал украинских военнопленных моряков. Согласно решению суда, следующие 4 года участник оппозиционных протестов в Москве проведет в колонии общего режима.

      Момент вынесения приговора оппозиционному активисту был полон курьезов, которыми поделились его коллеги.

      Важно: В Санкт-Петербурге зарезали активистку, которая поддерживала украинских политзаключенных

      Так, Виктория Ивлева рассказала, что во время озвучивания приговора судья зачитывала лозунги, которые озвучивал Котов во время своего участия в акциях протеста. Среди них был и лозунг "Путин вор", что вызвало нескрываемый смех у присутствующих в зале.

      К тому же, во время личного досмотра у Константина Котова нашли браслет со словами: "Слава Героям! Богдан Небылица". Адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что когда эти слова зачитывал судья, удовлетворенно улыбался уже сам Константин Котов.

      Что известно про Константина Котова?Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией и против войны с Украиной.

      Кроме того, оппозиционный активист занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.

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      Теги: Новости политики Новости России Украинские моряки в плену Аннексия Крыма Активисты
      Источник: 24 канал
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