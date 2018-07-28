В России на митингах против пенсионной реформы требуют отставки правительства и президента

В РФ проходят митинги против пенсионной реформы. В Сибири, на Дальнем Востоке, и нескольких городах европейской части России акции уже прошли, в них участвовали тысячи людей.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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В основном митинги организовывали местные отделения КПРФ. Но также в них участвовали сторонники оппозиционера Алексея Навального, представители партии "Яблоко" и движений "Открытая Россия", "Левый фронт".

Главные требования митинга – отправить Правительство в отставку, остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по данному вопросу общероссийский референдум. Звучат и лозунги об отставке президента Путина pic.twitter.com/Lrd4kYgXs4 — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 28 июля 2018 г.

Митингующие хотели отправить в отставку правительство и президента. С таким призывом, в частности, выступил на митинге в Пскове депутат КПРФ Виктор Дуля. Как сообщает корреспондент "Радио Свобода", депутат назвал пенсионную реформу "грабительской", а президента Владимира Путина "главным врагом государства". После этого к выступающему направились полицейские, но митингующие оттеснили их, скандируя "Позор!".

Власти России хотят повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, ожидается, что реформа начнется с января 2019 года.