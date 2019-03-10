В России на митинге за свободу интернета полиции не понравились воздушные шары, есть задержанные

В трех городах России активисты собрались на митинги за свободу интернета и против принятия Госдумой закона об изоляции его российского сегмента сети. Все акции согласованы с властями, однако полиция все равно пришла – отбирают у митингующих плакаты и воздушные шарики.

Митинги запланированы в Хабаровске, Воронеже и Москве, сообщает "Радио Свобода".

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В частности, в Хабаровске к акции 10 марта присоединились несколько десятков человек, никаких конфликтов не было.

В столице России акцию организуют активисты незарегистрированной Либертарианской партии прошлого года они провели большой митинг в защиту мессенджера Telegram.

Мы являемся частью цивилизованного мира. Но путинская власть делает все, чтобы мы продолжали отставать от Запада. Паутина цензуры все дальше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета,

– говорится в заявлении организаторов.

Активист Михаил Светов сообщил, что сотрудники полиции изъяли баннеры, задник сцены митинга и воздушные шарики. По словам активиста, российские правоохранители назвали воздушные шарики "беспилотными летательными аппаратами, на которые нужно иметь лицензию".



В России митингуют за свободу интернета: Источник / Twitter Mikhail Svetov



Полиция изымает плакаты и воздушные шарики/ Источник: Twitter Mikhail Svetov



Митинг согласован с властями/ Источник:Twitter Mikhail Svetov

Полиция абсолютно оборзевшая, Отбирают агитационные материалы. Орут, что воздушные шары это беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия. — Mikhail Svetov (@msvetov) 10 березня 2019 р.

Издание "ОВД-Инфо" сообщает, что задержали по меньшей мере 15 участников митинга. По предварительной информации, среди них – трое несовершеннолетних. Всех их отвезли в отдел полиции. Сами же правоохранители причины задержания пока не прокомментировали.

Прокомментировал задержание и оппозиционный российский политик Алексей Навальный.

"Перед митингом в защиту интернета полицейские объявили воздушные шары "беспилотным летательным средством". Изъяли их и погрузили в полицейский автобус. То есть арестовали воздушные шары. Лучшее название путинского режима, конечно, не "кровавый", а "идиотский", – написал он на своей странице в Twitter.

Перед митингом в защиту интернета полицейские объявили воздушные шары "беспилотным летательным средством". Изъяли их и погрузили в полицейский автобус. То есть арестовали воздушные шары. Наилучшее название путинского режима, конечно, не "кровавый", а "идиотский". pic.twitter.com/lk4UmeWTj7 — Alexey Navalny (@navalny) 10 березня 2019 р.

Куда может подеваться свобода российского интернета?

12 февраля 2019 года Госдума России приняла в первом чтении закон, который предусматривает техническую возможность изоляции российского сегмента интернета. Среди авторов – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета. Они утверждают, что это необходимо в связи с опасностью масштабных кибератак со стороны стран Запада, и рунет будет отключен от мировой Сети только в чрезвычайных ситуациях.



За принятие документа проголосовали 334 депутата, 47 высказались против. На изоляцию интернета потребуется 20 миллиардов рублей. Активисты опасаются, что принятие закона рано или поздно приведет к тому, что он будет применен на практике.