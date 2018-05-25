В России на последнем звонке запустили мертвого голубя
В одной из школ российского города Пенза во время церемонии "Последнего звонка" один из выпускников выпустил в небо мертвого голубя.
Об этом сообщили в телеграмм-канале Mash.
Читайте также: Дэвид Бекхэм проигнорировал нормы этикета на королевской свадьбе: детали инцидента
Выпускники должны были торжественно запускать в небо голубей по завершению праздничного танца. Один из голубей оказался мертвым.
По одной из версий, школьник мог задушить птицу во время танца. Голуби остальных школьников взлетели.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии