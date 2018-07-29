В России на военном параде произошел конфуз: катер ВМФ России врезался в мост

29 июля в Санкт-Петербурге во время военно-морского парада произошла неприятная ситуация. Катер ВМФ России попал в беду, врезавшись в опору Благовещенского моста.

Соответствующее видео на канале RT в YouTube.

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На ролике видно, как десантный катер типа "Серна" столкнулся с опорой Благовещенского моста. Скорее всего, судно снесло течением от кораблей, которые двигались впереди. В результате катер левым бортом зацепил опору моста.

После столкновения судну удалось выровнять курс и продолжить движение.

Как отмечают российские СМИ, в пресс-службе Западного военного округа информацию об аварии катера опровергли.

"Никаких инцидентов во время прохождения парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля на главном военно-морском параде не было", – заявили там.

В России на военно-морском параде корабль зацепил опору моста: