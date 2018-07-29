18:40
29 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 19°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В России на военном параде произошел конфуз: катер ВМФ России врезался в мост

130 Читати новину українською
Катер ВМФ России врезался в опору моста
Катер ВМФ России врезался в опору моста / Скрин с видео

29 июля в Санкт-Петербурге во время военно-морского парада произошла неприятная ситуация. Катер ВМФ России попал в беду, врезавшись в опору Благовещенского моста.

Соответствующее видео на канале RT в YouTube.

Читайте также: В России группа Gorillaz посреди концерта покинула сцену: известна причина

На ролике видно, как десантный катер типа "Серна" столкнулся с опорой Благовещенского моста. Скорее всего, судно снесло течением от кораблей, которые двигались впереди. В результате катер левым бортом зацепил опору моста.

После столкновения судну удалось выровнять курс и продолжить движение.

Как отмечают российские СМИ, в пресс-службе Западного военного округа информацию об аварии катера опровергли.

"Никаких инцидентов во время прохождения парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля на главном военно-морском параде не было", – заявили там.

В России на военно-морском параде корабль зацепил опору моста:

 

Теги: Водный транспорт Курьезные новости Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
сегодня, 17:00 Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
Мустафа Найєм
Как современному человеку достичь успеха?
сегодня, 16:01 Как современному человеку достичь успеха?
Володимир Співаковський
Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
сегодня, 12:01 Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
Блог Медіа
Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
сегодня, 08:44 Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
Ольга Черненко
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
28 июля, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В России гаишники устроили крестный ход против ДТП
 19 ноября 2017 , 00:20
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук