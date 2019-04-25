В России начался первый саммит Путина с Ким Чен Ыном: фото и видео

Президент России Владимир Путин впервые встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Владивостоке.

Путин поздравил Кима, когда тот вышел из лимузина. Лидеры обменялись несколькими словами. Перед официальной частью саммита они пожали руки и позировали для фотографий, пишет CNN. Затем лидеры вошли в здание Дальневосточного федерального университета России, где и пройдут переговоры.

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Путин и Ким Чен Ын должны обсудить проблему денуклеаризации Корейского полуострова, развитие двусторонних отношений и региональное сотрудничество. Северокорейский лидер уже успел заявить, что "давно хотел побывать в России" и анонсировал, что этот его визит не последний.

На переговоры Путина и Кима отводится около четырех часов. Ожидается, что общение Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет продлится около часа, а затем встреча продолжится с участием делегаций двух стран и закончится приемом.

По итогам встречи не будет ни совместных заявлений, ни подписания документов. Президент РФ выйдет к журналистам сам.

К слову, президент России стал шестым мировым лидером, с которым встретился Ким Чен Ын. До сих пор Ким имел встречи только с президентами США, Китая, Южной Кореи, Вьетнама и премьер-министром Сингапура.

Как прошли переговоры Ким Чена Ына с Дональдом Трампом? 28 февраля вторые в истории переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно. Лидеры не достигли никакого соглашения. Через несколько дней президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея не будет иметь экономического будущего, если оставит себе ядерное оружие. В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.

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