В России найдена мертвой звезда "Дома-2" Полина Лобанова

Бывшая участница скандального российского телепроекта "Дом-2" 20-летняя Полина Лобанова 4 июля найдена мертвой в чужой квартире. По официальной версии, девушка покончила с собой.

Об этом сообщает StarHit.



Отмечается, что тело Лобановой обнаружили в ванной, где на полу валялось множество пустых блистеров из-под таблеток.

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"Полина умерла. Помогите! 20 лет, зайка моя", – написала в социальной сети старшая сестра умершей Василиса.



Известно, что 20 лет Полине исполнилось совсем недавно – 1 июля.

Василиса также рассказала, что не знакома с человеком, с которым проводила время ее сестра. Она отметила, что Полина уже некоторое время жила одна, пытаясь быть самостоятельной.



"У нас нет родителей, я ее воспитывала. Она съехала от меня, захотела взрослой жизни. Мне из полиции позвонили", – поделилась старшая сестра умершей.



Сейчас точная причина смерти экс-участницы "Дома-2" не установлена.



По последним данным, Лобанова могла умереть из-за передозировки наркотиками. Такую версию озвучил коллега Полины по телепроекту Дмитрий Тальбов, с которым у девушки были короткие отношения. Мужчина уточнил, что Лобанова провела ночь накануне смерти в клубе, а потом ее увез к себе домой какой-то парень. Утром именно он вызвал "скорую" и полицию, обнаружив, что девушка умерла.

Напомним, в декабря 2017 года в Подмосковье была найдена мертвой еще одна экс-участница телепроекта "Дом-2" Мария Политова.