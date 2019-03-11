В России нашли возможность обойти санкции против компании, поставляющей газовые турбины в Крым

"Газпром энергохолдинг" – дочерняя компания "Газпрома" – планирует выкупить долю находящейся под санкциями компании "Силовые машины" в совместном предприятии с немецким концерном Siemens.

Так совместное предприятие России с Siemens сможет обойти санкционные ограничения от Минфина США, под которые попала компания "Силовые машины" сообщает российский "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

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Соглашение по передаче доли "Силовых машин" в совместном с Siemens предприятии планируют осуществить при посредничестве Siemens. Сначала немецкая компания выкупит долю "Силовых машин", а затем перепродаст ее "Газпром энергохолдинг".

В России надеются, что дочерняя компания "Газпрома" сможет нарастить свое участие в совместном с Siemens предприятии до 50%. Поэтому газовые турбины, которые предприятие производит планируют полностью локализовать в России. Сейчас в России собирают около половины компонентов газовых турбин.

Санкции на "Силовые машины" наложили США за то, что компания поставила газовые турбины теплоэлектростанции в аннексированный Крым.

Отметим, в США еще на год продлили срок действия антироссийских санкций. Их ввели из-за агрессивных действий России по отношению к Украине. Решение о продлении санкций принял и Европейский союз – ограничительные меры будут в силе еще как минимум полгода.

В чем суть скандала с турбинами Siemens?

В июле 2017 года Россия в обход международных санкций завезла газовые турбины Siemens на территорию временно оккупированного Крыма. Немецкий концерн признал, что его продукция (газовые турбины) попала в оккупированный Крыму в обход санкций. Впоследствии Siemens подал иск в Арбитражный суд Москвы по этим поставкам и требовал вернуть турбины. Суд в России 10 января 2018 года возвращать их отказался. Поэтому 26 января санкции Минфин США включил в список санкций чиновников Минэнерго России, компании "Технопромэкспорт" и ее гендиректора, а также "Силовые машины".