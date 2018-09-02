В России назвали мировых лидеров, которые отреагировали на смерть Иосифа Кобзона

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Беларуси Александр Лукашенко выразили соболезнования семье российского певца и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона, который умер 30 августа.

Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.

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30 августа, стало известно, что на 81 году жизни скончался Иосиф Кобзон – советский и российский певец и депутат Госдумы. Артист поддерживал аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Последние 14 лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Поступило большое количество телеграмм. Телеграммы идут со всех концов России, из разных стран. Я позволю себе прочитать только две из них. Соболезнования семье приносит президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, и телеграмму с соболезнованиями через посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Москве передал руководитель, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын,

– сказал Швыдкой.

Отметим, сегодня, 2 сентября, в Москве проходит церемония прощания с народным артистом СССР и России Иосифом Кобзоном. После нее артиста должны похоронить на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.

Напомним, ранее 24 канал рассказывал о последних днях жизни Иосифа Кобзона. В частности, он находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.