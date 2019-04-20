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      В России назвали причину, по которой страна готова выйти из Совета Европы

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      В России назвали причину, по которой страна готова выйти из Совета Европы
      В России назвали причину, по которой страна готова выйти из Совета Европы / Фото из открытых источников

      В Министерстве иностранных дел РФ заявили, Россия готова "фундаментально определиться" относительно будущего Совета Европы, если россияне не примут участие в выборах генсека Совета Европы.

      Об этом рассказал в интервью заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает российское издание ТАСС.

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      "Выборы генерального секретаря на июньской сессии, и понятно, что если решение не будет найдено, то нам придется уже в фундаментальном плане определяться относительно будущего Совета Европы", – сказал Грушко, отвечая на вопрос, есть ли для РФ "красная линия", после которой станет понятно, что РФ должна покинуть Совет Европы.

      Какие меры может принять РФ в ответ на увеличение учений НАТО в Черном море? По словам Грушко, сегодня наиболее серьезная проблема для России – это попытки неприбережных стран активизировать свое присутствие там.

      Мы фиксируем увеличение числа полетов разведывательных операций, наблюдаем рост воздушной активности в этом регионе. На все это мы будем реагировать в соответствии с нашими представлениями о том, что нужно сделать для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы обороны и безопасности. В том, что это будет сделано, никак сомнений нет,
      – ответил замглавы МИД РФ.

      НАТО проводит масштабные учения в Черном море

      Альянс прилагает немалые усилия, чтобы защитить границы, информационную систему и отбить атаку агрессора. В частности, усиливает свое присутствие в Балтийском и Черноморском регионе.

      Накануне завершились масштабные учения НАТО в Черном море под названием "Морской щит". Проводили их совместно с ВМС Украины и Грузии у берегов Румынии.

      К маневрам привлекли двадцать боевых кораблей и более двух тысяч военных из семи стран НАТО и партнеров организации. Участники учились совместно противодействовать наземным, подводным и противовоздушным угрозам, возникающих в Черноморском регионе.

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      Теги: Новости политики Новости России Чорное море НАТО
      Источник: 24 канал
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