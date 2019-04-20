В России назвали причину, по которой страна готова выйти из Совета Европы

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, Россия готова "фундаментально определиться" относительно будущего Совета Европы, если россияне не примут участие в выборах генсека Совета Европы.

Об этом рассказал в интервью заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает российское издание ТАСС.

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"Выборы генерального секретаря на июньской сессии, и понятно, что если решение не будет найдено, то нам придется уже в фундаментальном плане определяться относительно будущего Совета Европы", – сказал Грушко, отвечая на вопрос, есть ли для РФ "красная линия", после которой станет понятно, что РФ должна покинуть Совет Европы.

Какие меры может принять РФ в ответ на увеличение учений НАТО в Черном море? По словам Грушко, сегодня наиболее серьезная проблема для России – это попытки неприбережных стран активизировать свое присутствие там.

Мы фиксируем увеличение числа полетов разведывательных операций, наблюдаем рост воздушной активности в этом регионе. На все это мы будем реагировать в соответствии с нашими представлениями о том, что нужно сделать для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы обороны и безопасности. В том, что это будет сделано, никак сомнений нет,

– ответил замглавы МИД РФ.

НАТО проводит масштабные учения в Черном море



Альянс прилагает немалые усилия, чтобы защитить границы, информационную систему и отбить атаку агрессора. В частности, усиливает свое присутствие в Балтийском и Черноморском регионе.



Накануне завершились масштабные учения НАТО в Черном море под названием "Морской щит". Проводили их совместно с ВМС Украины и Грузии у берегов Румынии.



К маневрам привлекли двадцать боевых кораблей и более двух тысяч военных из семи стран НАТО и партнеров организации. Участники учились совместно противодействовать наземным, подводным и противовоздушным угрозам, возникающих в Черноморском регионе.