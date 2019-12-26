В России назвали Зеленского и тему Украины одними из главных в 2019 году

Жители России назвали главные события и людей 2019 года, уходящего года. Некоторые из них имеют непосредственное отношение к Украине.

Соответствующие опросы проводили российские "Левада-Центр" и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Данные "Левада-Центра"

Согласно результатам опроса "Левада-Центра", 15% россиян считают главными 2019 году переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским гарантом Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита, обмен пленными, захват и возвращение украинских военных катеров, а также разведение войск на Донбассе.

Еще 12% опрошенных отметили победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине. 29% назвали главным в 2019 году открытие железнодорожной части Крымского моста, которым оккупанты соединяют полуостров с территорией России.

Кроме того, 7% респондентов считают действующего украинского гаранта человеком 2019 года. Заметим, что Зеленский опередил таких политиков, как главу российского МИД Сергея Лаврова, президента Беларуси Александра Лукашенко и президента США Дональда Трампа. Лидирует же среди предпочтений россиян хозяин Кремля Владимир Путин – 31%.



Кого еще из политиков россияне считают личностями 2019 года

Данные ВЦИОМ

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, то в первую тройку мировых важных событий вошли выборы президента в Украине и встреча Путина и Зеленского (по 3% соответственно).

Также здесь отметили и внедрение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%). Интересно, что запуск железнодорожной части Крымского моста россияне также считают одной из трех главных событий 2019 в целом. Инициативу оккупантов отметили 2%.

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Заметим, согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 47% украинцев назвали Зеленского политиком 2019 года. Похожий опрос проводился также фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с "Центром Разумкова". Согласно их данным, Зеленского политиком 2019 года видят 45,9% украинцев.