14:33
26 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Падение гордости России. Как намолить на пентхаус
      Вєсті Кремля
      21:41, 25 декабря
      Вести.UA: Новогодние чудеса для Ляшко. Праздничное гречкосейство
      Вєсті.UA
      19:05, 25 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      В России назвали Зеленского и тему Украины одними из главных в 2019 году

      80 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Жители России назвали главные события и людей 2019 года, уходящего года. Некоторые из них имеют непосредственное отношение к Украине.

      Соответствующие опросы проводили российские "Левада-Центр" и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

      Интересно! Зеленский вместе с Трампом попал на итоговую обложку журнала The Week

      Данные "Левада-Центра"

      Согласно результатам опроса "Левада-Центра", 15% россиян считают главными 2019 году переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским гарантом Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита, обмен пленными, захват и возвращение украинских военных катеров, а также разведение войск на Донбассе.

      Еще 12% опрошенных отметили победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине29% назвали главным в 2019 году открытие железнодорожной части Крымского моста, которым оккупанты соединяют полуостров с территорией России.

      Кроме того, 7% респондентов считают действующего украинского гаранта человеком 2019 года. Заметим, что Зеленский опередил таких политиков, как главу российского МИД Сергея Лаврова, президента Беларуси Александра Лукашенко и президента США Дональда Трампа. Лидирует же среди предпочтений россиян хозяин Кремля Владимир Путин – 31%.

      Зеленський, Путін, Макрон, Меркель, Трамп, рейтинг, Росія
      Кого еще из политиков россияне считают личностями 2019 года

      Данные ВЦИОМ

      По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, то в первую тройку мировых важных событий вошли выборы президента в Украине и встреча Путина и Зеленского (по 3% соответственно).

      Также здесь отметили и внедрение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%). Интересно, что запуск железнодорожной части Крымского моста россияне также считают одной из трех главных событий 2019 в целом. Инициативу оккупантов отметили 2%.

      А что говорят в Украине? Украинцы определили главное событие 2019 года

      Заметим, согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 47% украинцев назвали Зеленского политиком 2019 года. Похожий опрос проводился также фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с "Центром Разумкова". Согласно их данным, Зеленского политиком 2019 года видят 45,9% украинцев.

      Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
      сегодня
      13169
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости России Социологическое исследование Президент Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:28 Тупости как-то слишком много, – Яна Зинкевич о судах по делу Шеремета
      Євгенія Мазур 13
      сегодня , 12:00 Год под знаком Вовочки
      Леонід Швець 711
      сегодня , 08:40 США почали боротися з "Північним потоком-2" надто пізно, – CNBC
      Світові Медіа 1615
      25 декабря , 22:00 Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун
      Блог Соцмережі 1607
      25 декабря , 20:00 Беспомощность силовиков Путина: что известно про экстремистов и террористов в России
      Іван Яковина 539
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук