В России не будет шансов в гонке вооружений с США, – польский генерал

Если США все-таки разорвут договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, заключенный с СССР в 1987 году, то мир ждет новая гонка ядерных вооружений, и эта ситуация очень опасна.

Об этом в интервью wPolityce.pl рассказал бывший руководитель польского спецназа GROM и экс-заместитель председателя Бюро национальной безопасности страны Роман Полько.

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В принятии решения о расторжении ракетного договора есть два важных момента, замечает польский генерал. Во-первых, Россия уже не первый год нарушает положения этого договора, а во-вторых, это соглашение не распространяется на Китай.

Пекин скрупулезно укрепляет свою позицию, с каждым месяцем его военный потенциал усиливается, а сфера влияния расширяется. Вскоре США начнут относиться к Китаю как к гораздо более важному игроку, чем Россия. Поэтому, по мнению Полько, в стремлении Трампа вывести США из Договора о ликвидации РСМД основную роль сыграл китайский фактор, а не то, что Москва не соблюдает договоренностей.

Путин помнит опыт своих предшественников и знает, что шансов в гонке вооружений у него не будет. Россия не может позволить себе развивать армию в том же масштабе, что США. Следует понимать, что решение о выходе из Договора о РСМД обсуждался не в Twitter, ему предшествовала аналитическая работа, многочасовые консультации. Трамп не мог бы сделать такого заявления, не убедившись, что это лучшее решение. В США есть эксперты, которые знают советскую политику не только из книг: они были активными участниками политической жизни в годы холодной войны и понимают, на что способна Москва,

– объясняет генерал польской армии.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия этого соглашения.



К слову, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Добавим, что представитель Вашингтона планирует провести переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой тамошнего МИД Сергеем Лавровым.

О каком договоре идет речь?

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.