В России не признают номера "ДНР" на авто и требуют поменять их на украинские, – ГПСУ

Представители Госавтоинспекции России требуют у жителей оккупированных территорий заменить номерные знаки так называемых "ДНР" и "ЛНР" на автомобилях на украинские.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Как известно, 5 марта представители Госавтоинспекции России остановили главу "Горняцкой районной администрации" оккупированной Макеевки Сергея Голощапова в Ростове-на-Дону из-за использования номеров так называемой "ДНР".

По информации украинских пограничников, они получили информацию о том, что Голощалова на пути из "ДНР" через КПВВ не пропустили сотрудники российской Госавтоинспекции, которые требовали заменить номерные знаки "ДНР" на автомобиле на украинские, а в случае неповиновения пригрозили штрафом и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку.

"К сожалению, страдать от этого цирка на "российско-республиканской" арене продолжают именно украинцы, которые проживают на временно оккупированной территории Украины. Сотрудники Госпогранслужбы неоднократно фиксировали факты отказа российской стороной украинцам в проезде через пункты пропуска из-за наличия только документов фейковых республик", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" требовали от жителей оккупированных территорий заменить свои документы, утверждая, что с "республиканскими" паспортами попасть в Россию будет намного проще, а украинский нужен только если возникнет необходимость поехать в Украину.

"Любые документы, выданные фейковыми республиками, не признаны никем, даже создателем данных незаконных формирований. Да, это театр абсурда", – говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году российский президент Владимир Путин подписал указ "О признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", однако на практике решение так и не воплотилось: паспорта "ДНР" и "ЛНР", как и другие документы, официально не признают даже в России.