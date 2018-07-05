В России нетрезвая женщина на Lexus повалила деревья и допивала водку в машине полиции

В Екатеринбурге нетрезвый водитель автомобиля Lexus устроила ДТП, а также повалила три дерева и ограждение в центральной части города. После того, как ее остановила полиция, женщина решила допить алкоголь в машине патрульных, которые составляли на нее протокол.

Об этом пишет местное издание Ura.news.

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Она проехала на красный свет, врезалась в автомобиль, который притормозил на пешеходном переходе, снесла ограждение, выехала на тротуар, снесла три дерева и остановилась у четвертого,

– комментирует очевидец инцидента, который записал последствия ДТП на видео.

Свидетели инцидента добавляют, что нетрезвая женщина продолжала пить водку даже во время оформления аварии, допивая спиртное в патрульном автомобиле.