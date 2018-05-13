В России обвинили Украину в провале Самойловой на Евровидении 2018

Певица с инвалидностью и глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая считает, что участница от России Юлия Самойлова выступила так плохо на Евровидении 2018, поскольку в прошлом году Украина ей запретила участвовать в этом песенном конкурсе.

Такое заявление она сделала в комментарии прокремлевскому информационному агентству "РИА Новости".

Читайте также: Евровидение 2018: пользователи сети остро раскритиковали выступление Юлии Самойловой

"Юля – молодец не по причине ее физического состояния, а потому, что сумела выстоять, когда против нее была страна, которая не пустила ее на конкурс. Я уверена, что в прошлом году результат был бы намного выше. А за год собралась психологическая усталость – невозможно не перегореть за такой долгий период", – подчеркивает она.

Читайте также: Россия не прошла в финал Евровидения 2018

По словам действующей чиновницы, не следует жалеть Самойлову из-за ее инвалидности.

"Музыка – это тот мир, где нет разделения на здоровых и людей с ограниченными возможностями. Поэтому на конкурсе Евровидения все конкурируют на равных", – подчеркнула Гурцкая.

Напомним, в 2017 году от России на Евровидение, которое проходило в Украине, должна была ехать певица с инвалидностью Юлия Самойлова. Впоследствии стало известно, что в июне 2015-го года она выступала в аннексированном Россией Крыму, нарушив перед тем правила пересечения админграницы с оккупированным полуостровом. В связи с этим СБУ запретила въезд в Украину российской исполнительнице.



В 2018 году Самойлова в этом году все же представила Россию на песенном конкурсе в Португалии, но не сумела пробиться даже в финал, показав весьма слабое выступление. Кроме того, распространяется информация, что она будет выступать и на Евровидении 2019 в Израиле.