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В России обвинили западные страны в попытке сорвать ЧМ-2018

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Мария Захарова уверена, что Запад хочет сорвать проведение ЧМ-2018 в России
Мария Захарова уверена, что Запад хочет сорвать проведение ЧМ-2018 в России / Фото из открытых источников

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила убеждение, что главная цель некоторых западных стран – не допустить проведение Чемпионата мира по футболу в России.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отвечая на вопрос ведущего, может ли Россия столкнуться с изоляцией со стороны западных стран в контексте проведения ЧМ-2018, Захарова отметила, что "это просто голубая мечта, это главная цель".

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Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское слово "трава не расти" – вот просто, только бы убрать этот Чемпионат мира по футболу из России,
– сказала представительница МИД России.

Захарова также выразила убеждение, что все внимание сконцентрировалось на футбольном мяче, "который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля".

К слову, ранее сообщалось, что к бойкоту ЧМ-2018 могут присоединиться политики и официальные лица таких стран, как Польша, Австралия, Япония, Швеция и Дания. Церемонию открытия турнира пропустит президент Польши Анджей Дуда.

Теги: Новости России Новости политики Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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