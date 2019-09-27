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      В России обвиняют международные и оппозиционные СМИ в оправдании экстремизма: в чем суть

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      Протесты в Москве
      Протесты в Москве / Getty images

      В России немецкую телекомпанию Deutsche Welle обвиняют в нарушении ряда законов. Речь идет об освещении событий, происходивших во время летних протестов за честные выборы в Москве. Впрочем, на этом в России не остановятся: там собираются проверить оппозиционные издания – "Медузу", "Радио Свобода" и BBC.

      Так, комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела России пришла к выводу: Deutsche Welle нарушила несколько российских законов, когда опубликовала в твиттере призыв выйти на один из митингов в Москве. Об этом говорится на сайте Госдумы.

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      Направим материалы в Минюст России для включения "Немецкой волны" в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Считаем, что такие предложения оправданы и адекватны и направлены на защиту национальных интересов Российской Федерации,
      – отметил председатель указанной комиссии Василий Пискарев.

      По мнению комиссии, немецкая телекомпания нарушила следующие законы: "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", "Об информации, информационных технологиях и защите информации", а также – "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ ".

      Также комиссия проверит материалы следующих изданий: "Настоящее время", "Медуза", "Русская служба BBC", "МБХ-медиа" и Радио "Свобода" на предмет нарушения российского законодательства.

      Почему в Москве проходили протесты?

      Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляли, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего количества жителей своего округа).

      Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был недостаток в подписных листах – избиркомы будто бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

      После этого в российской столице каждые выходные проходили мирные акции протеста, во время которых происходили массовые аресты рядовых граждан.

      Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва прошли 8 сентября. Россияне своими протестами ничего не добились.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Журналисты Новости России Протесты в Москве Протесты СМИ
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