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      В России очередная истерика из-за перехода украинских школ на украинский язык обучения

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      В России очередная истерика из-за перехода украинских школ на украинский язык обучения

      С нового учебного года – с сентября 2020 года – все русскоязычные школы в Украине переходят на украинский язык обучения. Российский МИД не замедлил с ответом. Кажется, восточные соседи не слишком оригинальны, поэтому там просто в очередной раз заявили о "тотальной насильственной украинизации".

      Кроме того, так называемые российские дипломаты даже назвали новый украинский образовательный закон "одиозным". Министерство "напомнило", что Венецианская комиссия якобы "высказала критические замечания в отношении этого закона".

      К слову: Со следующего года русскоязычные школы перейдут на украинский язык, – Новосад

      Чтобы успокоить пропагандистов, приводим короткую цитату из "критического" заключения комиссии: "Венецианская комиссия хотела бы подчеркнуть, что содействие усилению государственного языка и его обязательность для всех граждан является законной и даже похвальной целью государства. То же касается государственных мер для изучения языка всеми гражданами, которые являются путем к преодолению существующих неровностей и способствуют более эффективной интеграции в общество лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам".

      В то же время Российский МИД заявляет, что Украина якобы проигнорировала выводы комиссии. Более того, пропагандисты "констатировали", что действующая украинская власть "продолжает взятый предыдущими властями курс на тотальную насильственную украинизацию".

      Русский язык, как и ранее, подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года,
      – "удачно" заметили в российском МИДе.

      Резюмируя, россияне решили еще и истории украинцев поучить – говорят, что похожие шаги еще никогда не приводили к добру. Мол, государство, выстроенное на нарушениях прав человека, никогда не будет крепким и сильным. Кому же, как не российским властям, об этом знать.

      Что предусматривает новый закон об образовании? Новый закон об образовании был принят еще предыдущей Верховной Радой осенью 2017 года. Он, в частности, предусматривает переход всех украинских школ на украинский язык обучения. В то же время языки наценальных меньшинств могут изучаться в школах наряду с государственным.

      Так, уже с сентября 2020 года все русскоязычные школы в Украине перейдут на украинский. Между тем школы, в которых обучение осуществляется на языках Европейского Союза, совершат такой переход с учебного года, который начнется в календарном 2023 году.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики Образование в Украине Учеба Образование Украинский язык
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