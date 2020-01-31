В России опять истерика из-за Второй мировой: Зеленского обозвали "аморальным преступником"

Скандальноизвестная спикерка российского МИД Мария Захарова назвала слова Владимира Зеленского такими, которые "выходят за все рамки". Россияне никак не могут успокоиться из-за заявления украинского президента о том, что заговор нацистской Германии и СССР в начале Второй мировой запустил "смертоносный маховик Холокоста".

Представитель МИД России Мария Захарова 30 января на специальном брифинге очень критически охарактеризовала слова Президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне.

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В духе российской пропаганды выступление Захаровой изобиловало словами "неонацизм", "измена", "переворот Майдана" и тому подобное. Однако завершение блока о словах Зеленского поражает особым цинизмом.

Вот выдержка из слов пресс-секретаря российского МИД:

" Вне всяких рамок звучат слова Президента Украины Зеленского, который приравнял роль Советского Союза с Третьим Рейхом в отношении начала Второй мировой войны".

"И это говорит не человек, который сознательно заявляет о себе как о неонацисте . Это говорит президент государства, стремящегося к достижению новых демократических высот. И после этого украинская власть удивляется, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране?"

"В последние годы усиление неонацизма в Украине стало очевидной проблемой для всего мирового сообщества. Однако такие заявления переходят все границы в принципе".

"Придумывать равнозначную ответственность убийцы и жертвы – преступно и аморально", – подытожила свое выступление Захарова, фактически почти прямым текстом называя Владимира Зеленского "аморальным преступником".

К слову, накануне, 29 января, похожим заявлением отличился спикер Думы РФ Вячеслав Володин:



" Президент Украины отрекся от деда и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать все для того, чтобы очернить нашу общую историю".

Какие слова Зеленского настолько разозлили Россию

Во время совместного брифинга с польским лидером Анджеем Дудой 27 января в Освенциме Владимир Зеленский говорил, среди прочего, и о том, что в 1939 году заговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой.

Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста,

– сказал Зеленский.

И добавил, что все государства мира должны сказать "Нет!" тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, репрессиям, любым проявлениям ненависти и нетерпимости.

Кто такая Захарова и почему она скандальноизвестная? Как официальный представитель МИД России Захарова постоянно выражает враждебную к Украине пропаганду. Причем речь и о более или менее "мягких" заявлениях (например, что Зеленский пишет в соцсетях "лишенный смысла набор букв"), так и весьма грубые (в частности, что Украина – "потерянное государство", а украинский народ "терпит во власти фашистов").