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      В России опять истерика из-за Второй мировой: Зеленского обозвали "аморальным преступником"

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      В РФ почти прямым текстом назвали Зеленского "аморальным преступником" / Коллаж 24 канала

      Скандальноизвестная спикерка российского МИД Мария Захарова назвала слова Владимира Зеленского такими, которые "выходят за все рамки". Россияне никак не могут успокоиться из-за заявления украинского президента о том, что заговор нацистской Германии и СССР в начале Второй мировой запустил "смертоносный маховик Холокоста".

      Представитель МИД России Мария Захарова 30 января на специальном брифинге очень критически охарактеризовала слова Президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне. 

      Тем временем сеть возмутил цинизм оккупантов в Крыму: "чиновницы" в дорогих шубах дарили ветеранам хлеб

      В духе российской пропаганды выступление Захаровой изобиловало словами "неонацизм", "измена", "переворот Майдана" и тому подобное. Однако завершение блока о словах Зеленского поражает особым цинизмом. 

      Вот выдержка из слов пресс-секретаря российского МИД:

      • "Вне всяких рамок звучат слова Президента Украины Зеленского, который приравнял роль Советского Союза с Третьим Рейхом в отношении начала Второй мировой войны".
      • "И это говорит не человек, который сознательно заявляет о себе как о неонацисте. Это говорит президент государства, стремящегося к достижению новых демократических высот. И после этого украинская власть удивляется, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране?"
      • "В последние годы усиление неонацизма в Украине стало очевидной проблемой для всего мирового сообщества. Однако такие заявления переходят все границы в принципе". 

      "Придумывать равнозначную ответственность убийцы и жертвы – преступно и аморально", – подытожила свое выступление Захарова, фактически почти прямым текстом называя Владимира Зеленского "аморальным преступником". 

      К слову, накануне, 29 января, похожим заявлением отличился спикер Думы РФ Вячеслав Володин:

      "Президент Украины отрекся от деда и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать все для того, чтобы очернить нашу общую историю". 

      Какие слова Зеленского настолько разозлили Россию

      Во время совместного брифинга с польским лидером Анджеем Дудой 27 января в Освенциме Владимир Зеленский говорил, среди прочего, и о том, что в 1939 году заговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой.  

      Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста,
      – сказал Зеленский.

      И добавил, что все государства мира должны сказать "Нет!" тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, репрессиям, любым проявлениям ненависти и нетерпимости.

      Кто такая Захарова и почему она скандальноизвестная? Как официальный представитель МИД России Захарова постоянно выражает враждебную к Украине пропаганду. Причем речь и о более или менее "мягких" заявлениях (например, что Зеленский пишет в соцсетях "лишенный смысла набор букв"), так и весьма грубые (в частности, что Украина – "потерянное государство", а украинский народ "терпит во власти фашистов"). 

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      "Чиновницы" в дорогих шубах дарили ветеранам хлеб: сеть возмутил цинизм оккупантов в Крыму
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Владимир Зеленский История Российская пропаганда
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