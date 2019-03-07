В России определили сроки запуска "Северного потока-2"

В России утверждают, что магистральный газопровод "Северный поток-2" будет реализован в сроки. Также здесь прогнозируют, что он будет запущен до конца 2019 года.

Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи с главой австрийского нефтегазового концерна OMV Райнером Зеелем. ОMV является одним из партнеров российского "Газпрома" по "Северному потоку-2", пишет ТАСС.

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"Австрия является надежным партнером России по газовому сотрудничеству еще с 1960-х годов. По итогам 2018 года, экспорт газа из России в Австрию вырос с 9,1 миллиарда до 12,3 миллиарда кубических метров, а с начала года вырос еще на 32, 9% – до 3,3 миллиарда кубических метров по сравнению с прошлым годом", – отметил Новак.

Во время встречи стороны также обсудили совместные проекты OMV и российских партнеров. В частности, говорилось об освоении Южно-Русского месторождения, объем добычи газа на котором, по итогам 2018 года, составил около 25,1 миллиарда кубических метров.

Что известно о Южно-Российском нефтегазовом месторождении?​Официально он введен в эксплуатацию 18 декабря 2007 года. Располагается в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Является одним из крупнейших в России. Запасы месторождения составляют: газ по категории А +В+С1 – 825,2 миллиарда кубических метров, по категории С2 – 208,9 миллиарда кубических метров, нефть – 5,7 миллиона тонн. Глубина залегания составляет около 1 километра. Лицензия на разработку месторождения принадлежит компании "Севернефтегазпром", являющейся дочкой "Газпрома". Генеральный проектировщик обустройства месторождения – "ЮжНИИгипрогаз" (Донецк, Украина).

По информации иностранных СМИ, в настоящее время реализация "Северного потока-2" находится под угрозой. Дело в том, что корабль Pioneering Spirit, который принадлежит швейцарской компании Allseas, временно прекратил строить российский газопровод. Кроме того, Дания до сих пор является единственной страной, которая не предоставила разрешения на его строительство. В датском правительстве намерены оценить ситуацию в самой России и ее поведение в отношении Украины.

Что такое "Северный поток-2"?​ Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.

Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.