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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      В России отреагировали на намерения Зеленского относительно Крыма и нормандского формата

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      Переговоры в нормандском формате не свернут, если президент Владимир Зеленский поднимет вопрос о возвращении Крыма. В России не собираются реагировать вообще.

      Реакции не будет никакой, об этом заявил секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

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      Так, журналисты спросили у Пескова, какой будет реакция на намерения Владимира Зеленского поднять вопрос о статусе Крыма.

      Хорошо известна: никакой. Здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос,
      – утверждает Песков.

      На вопрос, не приведет ли это к свертыванию переговоров в нормандском формате, Песков ответил отрицательно.

      "Нет, не приведет", – сказал он.

      Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.

      Могут ли на нормандской встречи говорить о Крыме?

      Окружение президента и представители президентской партии не раз намекали о таком варианте, хотя в России отвечали – это невозможно и говорить об этом не собираются.

      В частности, к Зеленскому с призывом поговорить также про оккупированный Крым на нормандской встречи обращался глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Украина – Россия Новости политики
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