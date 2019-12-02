В России отреагировали на намерения Зеленского относительно Крыма и нормандского формата

Переговоры в нормандском формате не свернут, если президент Владимир Зеленский поднимет вопрос о возвращении Крыма. В России не собираются реагировать вообще.

Реакции не будет никакой, об этом заявил секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

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Так, журналисты спросили у Пескова, какой будет реакция на намерения Владимира Зеленского поднять вопрос о статусе Крыма.

Хорошо известна: никакой. Здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос,

– утверждает Песков.

На вопрос, не приведет ли это к свертыванию переговоров в нормандском формате, Песков ответил отрицательно.

"Нет, не приведет", – сказал он.

Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.

Могут ли на нормандской встречи говорить о Крыме?

Окружение президента и представители президентской партии не раз намекали о таком варианте, хотя в России отвечали – это невозможно и говорить об этом не собираются.

В частности, к Зеленскому с призывом поговорить также про оккупированный Крым на нормандской встречи обращался глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.