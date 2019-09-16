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      В России отреагировали на слова Зеленского об ожиданиях от встречи в нормандском формате

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      Кремль готовится к саммиту "нормандской четверки" без обусловливания его сроков
      Кремль готовится к саммиту "нормандской четверки" без обусловливания его сроков / Getty Images

      Заявления руководства Украины относительно саммита в нормандском формате и механизма урегулирования ситуации на Донбассе в который раз подчеркивают: встречу "нормандской четверки" надо тщательно подготовить.

      Об этом заявил журналистам пресс-секретар президента России Дмитрий Песков, пишет Интерфакс-Украина.

      Читайте также: Что Зеленский предложит оккупированной части Донбасса: объяснение Пристайко

      По его словам, в Москве знают о позиции Киева относительно урегулирования ситуации на Донбассе. И последние заявления Зеленского только напоминают об уже известной.

      Подобные заявления подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита, чтобы он был результативным,
      – сказал Песков

      Конкретных сроков, отмечает пресс-секретар Путина, проведения саммита нет. И продолжаются "контакты для прояснения производительности саммита".

      Песков
      Песков говорит, что о сроках саммита "нормандской четверки" пока речи не идет / Фото Цензор.НЕТ

      На вопрос, есть ли у Кремля "красные линии", которые могли бы помешать саммиту, Песков ответил, что у всех подписантов минских договоренностей такие линии есть и вытекают они именно из этих договоренностей.

       К теме о "красных линиях": Данилюк рассказал о "красной линии" Украины при ведении переговоров

      Об каких словах Зеленского идет речь?​ Украинский президент сказал, что от встречи в нормандском формате стремится достичь договоренностей по обмену "всех на всех", четких сроков разведения войск вдоль всей линии разграничения и вывода всех войск из временно оккупированной территории.

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      Теги: Нормандский формат Владимир Зеленский Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России
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