В России отреагировали на слова Зеленского об ожиданиях от встречи в нормандском формате
Заявления руководства Украины относительно саммита в нормандском формате и механизма урегулирования ситуации на Донбассе в который раз подчеркивают: встречу "нормандской четверки" надо тщательно подготовить.
Об этом заявил журналистам пресс-секретар президента России Дмитрий Песков, пишет Интерфакс-Украина.
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По его словам, в Москве знают о позиции Киева относительно урегулирования ситуации на Донбассе. И последние заявления Зеленского только напоминают об уже известной.
Подобные заявления подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита, чтобы он был результативным,
– сказал Песков
Конкретных сроков, отмечает пресс-секретар Путина, проведения саммита нет. И продолжаются "контакты для прояснения производительности саммита".
Песков говорит, что о сроках саммита "нормандской четверки" пока речи не идет / Фото Цензор.НЕТ
На вопрос, есть ли у Кремля "красные линии", которые могли бы помешать саммиту, Песков ответил, что у всех подписантов минских договоренностей такие линии есть и вытекают они именно из этих договоренностей.
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Об каких словах Зеленского идет речь? Украинский президент сказал, что от встречи в нормандском формате стремится достичь договоренностей по обмену "всех на всех", четких сроков разведения войск вдоль всей линии разграничения и вывода всех войск из временно оккупированной территории.