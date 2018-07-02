В России озвучили количество украинцев, которые получили паспорт РФ в 2018 году

В первом квартале 2018 19 тысяч 427 украинцев формально отказались от украинского гражданства и получили российский паспорт.

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел России, говорится в программе "Донбас.Реалии".

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По данным официальной статистики российского ведомства, 85 тысяч 119 украинцев стали россиянами в 2017 году.



Кроме того, указано, что авторы законопроекта №495240-7, который был внесен в Госдуму РФ об изменениях в законах "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и "О гражданстве Российской Федерации", уверяют, что два миллиона украинцев в общем, из них 970 тысяч якобы выходцев с востока Украины, постоянно находятся на территории страны-агрессора.



"В 2017 году мы зафиксировали около четырех с половиной миллионов пересечений Украинской границы с Россией", – рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.